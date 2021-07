Crown Trick: Announcement Trailer zum Roguelike-Adventure

Autor:, in / Crown Trick

Das Roguelike-Adventure Crown Trick wird am 31. August für Xbox und PlayStation veröffentlicht.

Team17 und NExT Studios haben angekündigt, dass das Adventure-Roguelike Crown Trick am 31. August 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S und PlayStation 4 erscheinen wird, nachdem es im letzten Jahr auf Steam und Nintendo Switch veröffentlicht wurde. Crown Trick heißt die Spieler im Nightmare Realm willkommen, wo sie die Protagonistin Elle auf eine gefährliche Reise durch prozedural generierte Dungeons führen und dabei sorgfältig durch einzigartige Feinde und Fallen navigieren, die sich dank der synchronen, rundenbasierten Mechanik nur dann bewegen, wenn Elle es tut. Die Spieler müssen jeden Zug strategisch planen, um zu überleben und eine Kombination aus Fertigkeiten, Fähigkeiten und Waffen einsetzen, um dem Nightmare Realm zu entkommen.

Crown Trick Features