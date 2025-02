Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit: Jetzt auf Konsolen erhältlich

Das beliebte Abenteuer geht weiter: Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit ist jetzt auf Konsolen erhältlich.

Macht euch bereit, das moderne Europa zu erkunden und ein uraltes Geheimnis zu lösen, denn Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit ist für Konsolen verfügbar. Crowns and Pawns ist ab sofort für Xbox One, Xbox Series X/S und PlayStation 4/5 erhältlich und bietet den Spielern ein spannendes 2,5D-Abenteuer!

Als Milda, eine junge Frau aus Chicago, unerwartet ein Haus in Litauen erbt, begibt sie sich auf eine Europareise – nur um dann von einem mysteriösen Fremden bedroht zu werden, der sie auffordert, auf ihren Anspruch zu verzichten. Sie weigert sich, aufzugeben, und erforscht die Vergangenheit ihrer Familie, wobei sie auf kryptische Dokumente und Hinweise stößt, die bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen.

Was als einfache Erbschaft beginnt, entwickelt sich bald zu einer spannenden Suche nach einem lange verschollenen Relikt und zieht Milda in eine Welt voller Täuschung, Gefahr und verborgener Geschichte.