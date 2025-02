Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit: Noch diesen Monat für Xbox und PlayStation

Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit erscheint im Februar 2025 für Xbox und PlayStation.

Bereitet euch darauf vor, ein jahrhundertealtes Geheimnis in Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit zu lüften, einem 2,5D-Point-and-Click-Adventure, das am 27. Februar 2025 von Tag of Joy und Headup für die Xbox One, Xbox Series X/S und Sonys PS4/PS5 erscheint.

Als Milda, eine junge Frau aus Chicago, unerwartet ein Haus in Litauen erbt, begibt sie sich auf eine Reise nach Europa – nur um dann von einem mysteriösen Fremden bedroht zu werden, der sie auffordert, auf ihren Anspruch zu verzichten. ^

Sie weigert sich, aufzugeben, und erforscht die Vergangenheit ihrer Familie, wobei sie auf kryptische Dokumente und Hinweise stößt, die bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen. Was als einfache Erbschaft beginnt, entwickelt sich bald zu einer spannenden Suche nach einem lange verschollenen Relikt und zieht Milda in eine Welt voller Täuschung, Gefahr und verborgener Geschichte.

Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit spielt vor der Kulisse des modernen Europa und verbindet eine reichhaltige Geschichte, lebendige, handgemalte Hintergründe und klassisches Rätsel-Gameplay zu einem unvergesslichen Abenteuer.