Crowsworn: Düstere Action-Plattformer angekündigt

Der düstere Action-Plattformer Crowsworn erscheint für Xbox Series X|S, PC und Cloud – und ist ab Tag eins im Game Pass verfügbar.

Der stylische Action-Plattformer Crowsworn zeigte sich auf der Xbox Partner Preview einem neuen Gameplay-Trailer. Darin zeigt das Metroidvania seine Mischung aus anspruchsvollen Bewegungsmechaniken und flüssigen Kampfmanövern.

Spieler erkunden die düstere Welt von Fearanndal, die von einem Fluch heimgesucht wird, stellen sich gefährlichen Kreaturen und decken die Geheimnisse eines verlassenen Reiches auf.

Neben packenden Kämpfen verspricht das Spiel zahlreiche Möglichkeiten zur Verbesserung von Fähigkeiten und Ausrüstung.

Crowsworn erscheint für Xbox Series X|S, PC sowie über Xbox Cloud Gaming. Besonders erfreulich: Ab dem ersten Tag ist der Titel im Xbox Game Pass Ultimate enthalten, sodass Abonnenten direkt zum Release ohne zusätzliche Kosten loslegen können.

