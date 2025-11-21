Crowsworn: Düstere Action-Plattformer angekündigt

Der stylische Action-Plattformer Crowsworn zeigte sich auf der Xbox Partner Preview einem neuen Gameplay-Trailer. Darin zeigt das Metroidvania seine Mischung aus anspruchsvollen Bewegungsmechaniken und flüssigen Kampfmanövern.
Spieler erkunden die düstere Welt von Fearanndal, die von einem Fluch heimgesucht wird, stellen sich gefährlichen Kreaturen und decken die Geheimnisse eines verlassenen Reiches auf.
Neben packenden Kämpfen verspricht das Spiel zahlreiche Möglichkeiten zur Verbesserung von Fähigkeiten und Ausrüstung.
Crowsworn erscheint für Xbox Series X|S, PC sowie über Xbox Cloud Gaming. Besonders erfreulich: Ab dem ersten Tag ist der Titel im Xbox Game Pass Ultimate enthalten, sodass Abonnenten direkt zum Release ohne zusätzliche Kosten loslegen können.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sehr geil, auf den Titel bin ich sogar etwas gehypt, sieht gut aus.
sieht gut aus. behalt ich im Auge
War in meiner Top 3 der Show, kann es kaum erwarten es selbst zu spielen.
Wirkt für mich irgendwie generisch 🤷♂️