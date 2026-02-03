Crunchyroll: Deutliche Preiserhöhung in Deutschland

Crunchyroll, der Streamingdienst für Animes, hebt seine Abo‑Preise in Deutschland an und passt sowohl das Fan‑ als auch das Mega‑Fan‑Modell spürbar nach oben an.
Das Fan‑Abo steigt von 6,99 Euro auf 8,99 Euro pro Monat beziehungsweise von 69,99 Euro auf 89,99 Euro pro Jahr.
Das Mega‑Fan‑Abo verteuert sich hingegen von zuvor 9,99 Euro auf jetzt 11,99 Euro pro Monat und von 99,99 Euro auf 119,99 Euro pro Jahr.
Für Neukunden gelten die neuen Preise ab sofort. Bestandskunden zahlen zunächst weiter ihre bisherigen Tarife; die Erhöhung greift erst nach dem ersten Abrechnungszeitpunkt nach dem 4. März 2026.
Ein 7-tägiges Probeabonnement für Crunchyroll steht neuen und nutzungsberechtigte Kunden zur Verfügung.
Hab ich 1 mal für 1 Monat abonniert, nur wegen Attack on Titans. Wüsste ansonsten nichts, was mich da reizen soll. Finde den Preis jetzt auch ganz schön happig, dafür das es nur Anime ist.
Der Kanal ist auch hauptsächlich für Anime Liebhaber
Bis auf Prime hol ich mir solche Abos auch nur phasenweise, ich habe gar nicht genug Zeit als dass sich das jeden Monat rechnen würde
Das ist schlecht, hab zwar nen Abo und schau hin und wieder mal was. Aber für den Preis schau ich dann doch nicht genug und könnte mir das Geld dann auch sparen.
Dragon Ball Daima und die neue Digimon Serie habe ich noch auf meiner Liste. Dann könnte ich es kündigen
ist das ein anderes Wort für Frühlingsrolle?
Nutze ich eh nicht, gibt ja mit Anime-loads oder Animeworld auch Webseiten, wo man dass alles kostenlos sehen kann.