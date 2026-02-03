Crunchyroll: Deutliche Preiserhöhung in Deutschland

Image: - - - -

Crunchyroll erhöht Preise in Deutschland deutlich für beide Abo-Tarife.

Crunchyroll, der Streamingdienst für Animes, hebt seine Abo‑Preise in Deutschland an und passt sowohl das Fan‑ als auch das Mega‑Fan‑Modell spürbar nach oben an.

Das Fan‑Abo steigt von 6,99 Euro auf 8,99 Euro pro Monat beziehungsweise von 69,99 Euro auf 89,99 Euro pro Jahr.

Das Mega‑Fan‑Abo verteuert sich hingegen von zuvor 9,99 Euro auf jetzt 11,99 Euro pro Monat und von 99,99 Euro auf 119,99 Euro pro Jahr.

Für Neukunden gelten die neuen Preise ab sofort. Bestandskunden zahlen zunächst weiter ihre bisherigen Tarife; die Erhöhung greift erst nach dem ersten Abrechnungszeitpunkt nach dem 4. März 2026.

Ein 7-tägiges Probeabonnement für Crunchyroll steht neuen und nutzungsberechtigte Kunden zur Verfügung.