Crunchyroll: Streaming-Dienst überschreitet 15 Millionen Marke

Crunchyroll, die Marke für alles rund um Anime, gab bekannt, dass ihr Streaming-Dienst eine neue Ära in seiner Geschichte erreicht hat – mit mehr als 15 Millionen monatlichen Abonnenten, die alle die besten Animes aus Japan genießen.

„Der heutige Tag markiert einen aufregenden Meilenstein nicht nur für Crunchyroll, sondern für die gesamte Anime-Industrie“, sagte Rahul Purini, Präsident von Crunchyroll. „Es ist der Beweis, dass die reichhaltigen Geschichten, Charaktere und Erfahrungen, die unsere Partner schaffen, in Rekordzahlen weltweit bei den Fans ankommen. Da die Zahl der Menschen, die sich für Anime begeistern, weiterhin explodiert und das Angebot an Inhalten sich weiter vergrößert, glauben wir, dass es nie einen besseren Zeitpunkt gab, um Anime-Fan zu sein.“

Crunchyroll bietet Fans das ultimative Anime-Erlebnis, indem es die weltweit größte, dedizierte Anime-Streaming-Bibliothek mit über 50.000 Episoden und mehr als 25.000 Stunden Anime-Serien, Musik und Filmen mit Erlebnissen in Bereichen wie Events, Kino, Gaming, E-Commerce und vielem mehr kombiniert.

Jede Saison bringt Crunchyroll neue und wiederkehrende Serien auf den Dienst, zwischen 45 und 60 an der Zahl. Von Co-Produktionen bis hin zu Akquisitionen sind viele ikonische Serien bei den Fans beliebt, darunter Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, JUJUTSU KAISEN, One Piece, Chainsaw Man und Solo Leveling.

Im letzten Jahr hat Crunchyroll mit SMEJ (Sony Music Entertainment Japan) zusammengearbeitet, um animebezogene Musik in den Dienst zu bringen, einschließlich 3.300 Musikvideos und Konzerte. Crunchyroll hat kürzlich neue Synchronisationen in Tamil und Telugu hinzugefügt, um Fans in Indien und darüber hinauszubedienen. Crunchyroll synchronisiert nun Inhalte in zwölf Sprachen.

Crunchyroll bringt Anime weiterhin auf alle möglichen Arten zu den Fans, sei es über Streaming, Kino, Events, Spiele, Musik, Nachrichten, Konsumgüter, Sammlerstücke und mehr.

Ein zentraler Aspekt des Wachstums von Crunchyroll ist der Fokus auf die Verbindung zwischen Fans und Kreativen, um ihre gemeinsamen Leidenschaften zu feiern.