Crusader Kings III: Abreisedatum für die nächste königliche Rundreise

Nun steht das Datum der Abreise fest – am 11. Mai 2023 können Spieler den Luxus (und die Gefahren) mittelalterlicher Reisen in Crusader Kings III: Tours and Tournaments genießen.

Ihr könnt schon einmal damit beginnen, das königliche Reisegepäck zu packen, die Kutsche zu besorgen und (nicht zu vergessen) euer Gefolge zu versammeln, denn ein König reist mit Stil.

Herrscher besuchen ihre Vasallen, reisen zu einer großen Hochzeit im Ausland oder tragen sich in die Turnierlisten ein – alles potenzielle Anlässe für Intrigen oder Aufstiegsmöglichkeiten.

In Tours and Tournaments kann der Spielercharakter den Lauf der Geschichte durch bedeutende Unternehmungen verändern. Ob die Spieler nun bei einem Turnier zum Meister der Arena werden, ihre Vasallen mit einer extravaganten königlichen Hochzeit beeindrucken oder persönlich ihr Reich auf einer großen Tournee bereisen – all diese Aktivitäten können weltverändernde Folgen haben. Ganz zu schweigen von den Gefahren, die entstehen, wenn man einen ehrgeizigen Regenten zu Hause lässt, der an des Spielers Stelle regiert, während er die Welt bereist.

Einen Trailer zu Tours and Tournaments gibt es hier:

Features von Crusader Kings III: Tours and Tournaments sind unter anderem:

Große Turniere: Spieler veranstalten prachtvolle Demonstrationen der Waffenkünste, die Adelige aus der direkten Umgebung und reisende Ritter anziehen. Sie wählen die Veranstaltungen, legen das Ziel fest und nutzen diese Turniere, um den sozialen Status oder militärische Fähigkeiten zu verbessern.

Große Rundreisen: Mit einer Rundreise durch das Reich kann eine Bestandsaufnahme der Vasallen durchgeführt werden. Man kann sein Wohlwollen ausdrücken oder höhere Steuern erpressen.

Große Hochzeitsfeiern: Mit angespartem Gold kann die wahre Bedeutung einer Heirat, nämlich Politik, in den Mittelpunkt gerückt werden. Schwiegereltern werden geehrt, die Vasallen versorgt und die eigene Macht demonstriert.

Reisesystem: Spieler müssen die Routen zu diesen großen Aktivitäten planen und sich zwischen zivilisierten Ländern und einer direkten Strecke, durch dunkle Wälder und über gefährliche Berge entscheiden, bei der man alles verlieren kann. Man kann den Weg erleichtern, indem man ein großes Gefolge wählt, das die Wichtigkeit unterstreicht, oder mit leichtem Gepäck verreisen und damit schnell zur Sache kommen.

Ritterliche Auszeichnungen: Spieler können ihre besten Ritter mit speziellen Titeln und Auszeichnungen ehren. Das führt zu Boni für die Ritter und deren Armeen.

Neues Rüstungsdesigns: Neue historische Rüstungsdesigns aus allen Jahrhunderten wurden in die neuen Turnier- und Auszeichnungssysteme integriert.

Neue westliche Kleidung: Die neuen Elemente für das Kleidungsdesign zeigt, wie sich die Mode in Westeuropa von der Zeit der Karolinger bis zum Ende des Mittelalters verändert und entwickelt hat.

Crusader Kings III: Tours and Tournaments wird am 11. Mai 2023 zum empfohlenen Verkaufspreis von 29,99 Euro erhältlich sein und zusammen mit einem großen kostenlosen Update für Crusader Kings III für alle Spieler erscheinen.

Crusader Kings III Screenshots