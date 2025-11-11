Crusader Kings III: Chapter III startet für Konsolen

Mit der Ankündigung von Chapter III macht Crusader Kings III für Konsolen einen weiteren Schritt nach vorne. Dieses Bundle mit neuen Inhalten stellt die Charaktere der Spielerinnen und Spieler vor zahlreiche Herausforderungen und Abenteuer, während sie die Geschichte des Mittelalters durch Krieg, Diplomatie, Romantik und Intrigen neu schreiben.

Chapter III für Crusader Kings III ist ab heute für Xbox X|S- und Playstation 5-Konsolen erhältlich. Es enthält zwei Erweiterungspakete: eine lang erwartete große Erweiterung zum Thema Byzanz sowie ein Ereignispaket und ein kosmetisches Add-on mit neuer Kleidung. Letzteres ist ab sofort verfügbar. Die erste Veröffentlichung des Kapitels, Legends of the Dead, wird am 18. November erhältlich sein.

Crusader Kings III: Chapter III enthält:

Couture of the Capets (kostenlos)

Eine Welt der Opulenz mit Couture of the Capets. Dieses Kosmetikpaket, das sofort nach dem Kauf von Kapitel III verfügbar ist, führt neue Moden und Stile ein, die von der französischen königlichen Kultur des Hochmittelalters (13. Jahrhundert) inspiriert sind.

In dieser Haupterweiterung verwandeln sich die Spieler in eine legendäre Persönlichkeit, die durch große Taten und effektive Propaganda die Macht ihres Geschlechts über Jahrhunderte hinweg festigen kann. Sie lenken den Verlauf ihrer dynastischen Legende durch Hofchronisten und nutzen ihr wachsendes Ansehen, um ein dauerhaftes materielles Erbe aufzubauen. Sie müssen sich jedoch vor der wachsenden Bedrohung aus fernen Ländern in Acht nehmen, da der Schwarze Tod sein eigenes legendäres Erbe errichtet.

Die Pracht des Byzantinischen Reiches steht im Mittelpunkt dieser großen Erweiterung. Die Spieler regieren von Konstantinopel aus mit einem neuen Verwaltungssystem und erleben verschiedene byzantinische Ereignisse und Themen. Oder sie wagen es und leben ein Leben, in dem ihr edler Ruf nicht an ihr Land gebunden ist, indem sie als Abenteurer über die Karte ziehen.

Aufbauend auf dem Reisesystem, das mit Tours & Tournaments eingeführt wurde, führt dieses Event Pack einen neuen Lebensstil des Reisens sowie neue Wege und Gründe des Reisens ein – Zwischenfälle und Geschichten, die mit dem Umherreisen fernab der Sicherheit des eigenen Hofes zusammenhängen.

Chapter III für Crusader Kings III kann ab sofort in den entsprechenden Konsolen-Stores erworben werden.

Das neue Chapter beginnt nächste Woche mit der Veröffentlichung von Crusader Kings III: Legends of the Dead. In dieser Erweiterung können Spielerinnen und -Spieler zum hellsten Stern am Firmament werden, indem sie ein sagenhaftes Leben führen und die Welt dazu bringen, Lieder über ihre Triumphe zu singen – vielleicht sogar, indem sie diesen Ruhm an ihre Nachkommen weitergeben.

Crusader Kings III: Legends of the Dead erscheint am 18. November als neue Haupterweiterung für Crusader Kings III auf den Xbox-X|S-Serien- und Playstation-5-Konsolen. Es ist die erste Veröffentlichung der Chapter III Inhlate für diese Plattformen. Die Erweiterung fügt dem preisgekrönten mittelalterlichen Grand-Strategy-Spiel von Paradox viele neue Aktivitäten, Ereignisse und Funktionen hinzu, darunter legendäre Aktionen und die gefürchtete Schwarze Pest, die jeden an die zerbrechliche Sterblichkeit selbst der größten Monarchen erinnert.

Die Features von Crusader Kings III: Legends of the Dead:

Legenden:

Die Spieler können eine epische Nacherzählung ihrer Familiengeschichte in Auftrag geben oder ihren eigenen heldenhaften Ruf durch große Taten aufbauen. Sie verbreiten diese Legenden nah und fern und erleben, wie die Geschichten der Vergangenheit durch die Jahrhunderte hallen und den legendären Dynastien zu noch mehr Ruhm verhelfen.

Die Spieler nutzen ihren Status als lebende Legende durch neue Entscheidungen und Handlungen, um die Geschichte ihrer Familie im Gedächtnis eines Kontinents zu bewahren, die Legitimität ihrer Herrschaft zu stärken und weitere Entscheidungen zu ermöglichen.

Ihr legendärer Ruf verschafft den Spielern Zugang zu neuen Elite-Gebäuden, die ihr Vermächtnis für zukünftige Generationen festigen.

Dichter und Barden schmücken die Feste mit Liedern und Oden auf die Größe des Herrschers und inspirieren die Gäste, die Geschichte seiner legendären Großzügigkeit zu erzählen.

Entweder wird ein offizieller Historiker angestellt, der über die großen Taten der Dynastie berichtet, oder es werden Dichter und Musiker beauftragt, die Taten des Herrschers künstlerisch umzusetzen.

Es handelt sich um eine neue dynastische Blutlinie für die Erben legendärer Persönlichkeiten. Sie berufen sich sogar auf die großen Taten ihrer Vorfahren, um Ansprüche aus längst vergangenen Zeiten zu rechtfertigen.

Neue Krankheiten wie die Ruhr, Masern und das Antoniusfeuer können den Hof der Spielerinnen und Spieler heimsuchen, aber sie können ihre verstorbenen Angehörigen mit würdigen Bestattungsriten ehren, die ihrem Glauben entsprechen.

Die größte Geißel des Mittelalters raffte Adel und Bürgertum gleichermaßen dahin und veränderte das politische und soziale Umfeld radikal. Die Herrscher müssen ihr Reich und ihre Seele vorbereiten, denn eine wütende Pest kann der größte Feind ihrer Herrschaft sein.

Leben und Tod erhalten neue Energie durch den berühmten Grafikstil, den die Fans von Crusader Kings III zu schätzen gelernt haben. Ein neuer, exklusiver Kartentisch, neue Kleidungsarten, Einheitenmodelle und Besitztümer-Design sorgen für zusätzliche Glanz.

Crusader Kings III: Legends of the Dead wird am 18. November 2025 erhältlich sein. Die Preise sind in den jeweiligen Plattform-Stores ersichtlich.