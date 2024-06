Crusader Kings III: Details zur Erweiterung Roads to Power

In Roads to Power, der neuen großen Erweiterung von Crusader Kings III, lernt ihr neue Wege kennen, um Macht und Ansehen zu erlangen. Seid ein wandernder Söldner, der sich einen Ruf als Fixer oder Geächteter erarbeitet, oder führt eine adlige Familie in einem alten Reich an und nutzt Einfluss und Intrigen, um euren Platz zu sichern. Neue Ereignisse, Regierungssysteme, Pläne und Lebensstile erwarten euch.

Roads to Power, das am 24. September zunächst für PC erscheint, ist eine wichtige Erweiterung für Crusader Kings III, Paradox Interactives Strategie-/Rollenspielerfahrung über hohe Politik und den Aufbau von Beziehungen in einer dynamischen mittelalterlichen Welt.

Sie ist Teil von Kapitel III des Spiels, dem Expansion Pass für 2024, der ein kostenloses Bekleidungspaket, die Haupterweiterung Legends of the Dead und ein kommendes Event-Pack mit Schwerpunkt auf Charakterreisen enthält.

Roads to Power bietet zwei neue Möglichkeiten, sich mit dieser Welt zu beschäftigen, und zwar mit noch nie dagewesenen Spielstilen. Ihr könnt als landloser Abenteurer durch die Welt ziehen, Verträge erfüllen und eure eigene Machtbasis aufbauen, bis ihr euch stark genug fühlt, um ein neues Königreich für euch und eure Gefolgschaft zu beanspruchen.

Oder ihr spielt als Adliger im Byzantinischen Reich in einem nicht-feudalen System und intrigiert euch an die Spitze, indem ihr gegen andere mächtige Familien am kaiserlichen Hof antretet und euren Einfluss nutzt, um das politische System zu euren Gunsten zu manipulieren, indem ihr starke und freundliche Kandidaten auf die Sitze der Macht setzt – sogar auf den Thron selbst.

Zu den Features von Crusader Kings III: Road to Power gehören:

Administrative Regierung: Erlebt mittelalterliche Herrschaft außerhalb des Feudalsystems mit einem neuen Stil der Reichsverwaltung. Ein Netz von Gouverneuren kämpft mit Intrigen und Macht um die Position im Reich, wobei manchmal Verdienste und manchmal Niedertracht belohnt werden. Nur ein wirklich fähiger Kaiser kann diese zänkischen Kräfte im Zaum halten.

Das Familiengut: Leitet und verwaltet ein mächtiges Familiengut, den Sitz der Macht eures Hauses, auch wenn ihr kein anderes Land besitzt. Errichtet neue Gebäude und Verbesserungen, um eure Macht und euren Einfluss in einem Verwaltungsimperium auszubauen.

Einflusssystem: Baut den Einfluss eines Charakters innerhalb eines Verwaltungsimperiums auf, um die Sprossen der Bürokratie zu erklimmen. Erhöht euren Status im Reich und sammelt mehr Macht für euch selbst. Beginnt als landloser Adliger auf einem Landgut und konkurriert um wertvolle Provinzen, die ihr regieren könnt, bevor ihr euch um den Purpur kümmert.

Ein Leben voller Abenteuer: Bewegt euch frei auf der Karte, ungebunden an ein Reich oder einen Betrieb, und geht dorthin, wo euch der Wind des Glücks hinweht. Erfülle Verträge als landloser Abenteurer, sogar über Generationen hinweg, und baut euch so euren eigenen Ruf auf. Verdient euch Gold, Prestige und Ruhm auf euren Reisen rund um den Globus, bis ihr euch entscheidet, sesshaft zu werden und Land zu beanspruchen, das ihr euch durch eure Verdienste verdient habt.

Wählt Nachfolger oder Cäsar: Setzt den gesammelten Einfluss ein, um den Kurs des Reiches zu bestimmen und den gewünschten Nachfolger zu wählen, sei es ein Mitglied der königlichen Familie, ein mächtiger Adliger, ein Kriegsheld oder ein anderer Kandidat, hinter dem das Volk steht. Der Kaiser kann sich sogar dafür entscheiden, gemeinsam zu regieren, wenn die Last des Throns für eine Person zu groß ist.

Neue Inhalte mit byzantinischem Flair: Neue Ereignisse, Denkmäler und Aktivitäten rund um das byzantinische Thema, einschließlich Streitwagenrennen.

Neue Ereignisse, Denkmäler und Aktivitäten rund um das byzantinische Thema, einschließlich Streitwagenrennen. Kosmetische Ergänzungen: Ein byzantinischer UI-Skin und neue Hofmode für eure Charaktere, neue 2D-Ereignisgrafiken, neue Monumente der byzantinischen Welt auf der Karte, neue Haltedesigns auf der Karte und ein byzantinischer Thronsaal für königliche Hofsitzungen, neben anderen ästhetischen Verbesserungen. Neue Musik, inspiriert von orthodoxen heiligen Gesängen, ist ebenfalls enthalten.