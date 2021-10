Crusader Kings III: Ein Jahr Crusader voller Statistiken

Crusader Kings III, das bekannte Grand-Strategierollenspiel von Paradox Development Studio, feiert ein volles Jahr auf dem Thron. Zu diesem Anlass hat Paradox heute eine Reihe von edlen Meilensteinen veröffentlicht, die von den Lords und Ladys im ganzen Reich bis heute erreicht wurden.

Seit der Veröffentlichung am 1. September 2020 haben die Spieler von Crusader Kings III über 128 Millionen Stunden damit verbracht, mächtige Blutlinien zu formen, die für königliche Diplomatie und politische Intrigen gleichermaßen geeignet sind. In dieser Zeit haben die Heiligen und Sünder:

Im Laufe des Jahres ließen sich auch die Gewohnheiten und Vorgehensweisen der Spieler beobachten:

Crusader Kings III erschien vor einem Jahr und wurde sowohl von Kritikern als auch von der Community gelobt. Das Spiel kombiniert die Tiefe und Komplexität der Grand Strategy-Spiele von Paradox mit einem neuen Maß an Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit.

„Es ist für mich unfassbar, dass CK3, das Spiel, in das wir so viel Zeit und Leidenschaft gesteckt haben, nun schon ein ganzes Jahr in den Händen der Spieler ist“, sagt Alexander Oltner, Lead Game Designer bei Paradox Development Studio. „Es war fantastisch und erfüllend, auf Reddit zu lesen und auf Twitch zu sehen, auf welch unzählige Arten diese Community sowohl Dynastien aufgebaut hat als auch daran gescheitert ist, sie auf den Weg zu bringen. Wir können es kaum erwarten zu sehen, was die Monarchen von CK3 noch so alles anstellen, während wir daran arbeiten, dem Spiel in Zukunft neue Features und Inhalte zu geben.“