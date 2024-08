Crusader Kings III: Friends & Foes Event Pack erscheint für Konsole

Autor:, in / Crusader Kings III

Das Friends & Foes Event Pack bietet mehr Möglichkeiten für Rollenspiele in Crusader Kings III.

Die persönlichen Dramen des mittelalterlichen Hofes stehen im Mittelpunkt von Friends & Foes, einem Event-Pack für Crusader Kings III auf Konsolen.

Kümmert euch um die konkurrierenden Persönlichkeiten, die euren Machtsitz umgeben – ehrt eure Freunde, untergrabt eure Rivalen und regelt die konkurrierenden Ansprüche von Liebhabern und anderen an eurem Hof. Dieses Event-Pack wurde von Dragons Lake by Room 8 Group entwickelt und wird am 26. August für Konsolenspieler verfügbar sein.

Crusader Kings III: Friends & Foes enthält Ereignisse zu folgenden Themen:

Freundschaft: Entwickelt eine legendäre Freundschaft, bei der immer jemand hinter euch steht, aber ihr müsst damit rechnen, dass ihr ein paar Gefallen zurückgeben müsst.

Rivalitäten: Ertragt das Ärgernis von Rivalen am Hof und eine lebenslange Feindschaft, die über Generationen hinweg nachhallen kann.

Liebende: Der Lauf der wahren Liebe verlief noch nie reibungslos, aber das Glück begünstigt die Kühnen und Romantiker.

Höflinge: Schlecht behandelte Höflinge können versuchen, ihre Position zu verbessern oder die Ihre zu untergraben.

Und mehr

Crusader Kings III: Friends & Foes wird am 26. August 2024 für Xbox Series X|S und Playstation 5 Konsolen erhältlich sein.