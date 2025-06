Crusader Kings III: Legacy of Persia jetzt verfügbar

Der Zusammenbruch des Abbasidenkalifats hat in den Gebieten östlich von Tigris und Euphrat ein Machtvakuum hinterlassen. In Legacy of Persia, einem Flavor Pack für Crusader Kings III, das jetzt für Xbox Series X|S und PlayStation 5-Konsolen erhältlich ist, navigieren die Spieler durch Machtkämpfe und konkurrierende Legitimitätsansprüche.

Basierend auf den historischen Konflikten der Anarchie in Samarra im 9. Jahrhundert versetzt Legacy of Persia die Spieler mithilfe des Struggle-Systems von Crusader Kings III in eine Welt des imperialen Niedergangs. In dieser Welt kämpfen Herrscher um die Macht, um die Lücke zu füllen, die ein schwächer werdender Thron hinterlassen hat. Dieses Flavor Pack wurde von Room 8 Group in Zusammenarbeit mit Paradox Development Studio für Konsolen angepasst. Es bietet all die reichhaltige historische Atmosphäre, für die die Marke Crusader Kings bekannt ist.