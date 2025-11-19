Crusader Kings III: Legends of the Dead für Konsolen erhältlich

In Legends of the Dead mit dem Tod konfrontiert werden und ewigen Ruhm in Crusader Kings III suchen.

In Legends of the Dead für Crusader Kings III auf Konsole schlüpfen die Spielerinnen und Spieler in die Rolle eines legendären Herrschers. Sie treten in die Fußstapfen ihrer berühmten Vorfahren, verbreiten ihren Ruhm im ganzen Reich und vollbringen legendäre Taten.

Das ab heute erhältliche Legends of the Dead für Crusader Kings III erweitert das gefeierte mittelalterliche Grand-Strategy-Rollenspiel von Paradox für die Plattformen Xbox Series X|S und Playstation 5 um eine Vielzahl neuer Aktionen und Entscheidungen.

Legends of the Dead ist der erste Teil von Chapter III für Crusader Kings III auf Konsolen. In diesem Kapitel können alle für das kommende Jahr geplanten Inhalte in einem einzigen Paket erworben werden.

