Crusader Kings III: Neue große Erweiterung für Konsolen

Mit der Veröffentlichung der großen Erweiterung Roads to Power werden für Crusader Kings III auf Konsolen bedeutende Neuerungen eingeführt.

Die von Room 8 Group in Zusammenarbeit mit Paradox Interactive entwickelte Expansion erweitert die Rollenspielmöglichkeiten für Spieler von Crusader Kings III auf Xbox Series X|S- und PlayStation 5-Konsolen erheblich.

Sie führt eine neue Regierungsform sowie eine völlig neue Art und Weise ein, wie die Charaktere der Spieler die mittelalterliche Welt erleben können.

In Crusader Kings III können die Charaktere der Spieler ab dem 11. Mai wandernde Abenteuerlustige sein, die an kein Land gebunden sind.

Als Söldner oder Auftragnehmer streben sie nach Ruhm und Reichtum und übernehmen Aufgaben, für welche die Adligen zu beschäftigt sind. Sie können ihr Lager aufschlagen, im Ausland nach neuen Abenteurern suchen und ihren angesammelten Reichtum und ihre Macht vielleicht nutzen, um selbst ein Königreich für sich zu beanspruchen.

Roads to Power stellt zudem das Regierungssystem des Bürokratischen Imperiums vor, das sich am System des Byzantinischen Reiches mit ernannten Statthaltern orientiert und nicht an den landbesitzenden Vasallen des Westens.

Die Spieler errichten einen Adelssitz, konkurrieren um Macht und kaiserliche Ämter, untergraben ihre Rivalen und etablieren eine Machtbasis, die auch einige Jahre außerhalb des Amtes Bestand hat.

Die Features von Crusader Kings III: Roads to Power:

Administrative Regierung: Erlebe mittelalterliche Herrschaft außerhalb des Feudalsystems mit einem neuen Stil der Reichsverwaltung. Ein Netzwerk von Gouverneuren kämpft mit Intrigen und Macht um die Position im Reich, wobei manchmal Verdienste und manchmal Heimtücke belohnt werden. Nur ein wirklich fähiger Herrscher kann diese zänkischen Kräfte in Schach halten.

Erlebe mittelalterliche Herrschaft außerhalb des Feudalsystems mit einem neuen Stil der Reichsverwaltung. Ein Netzwerk von Gouverneuren kämpft mit Intrigen und Macht um die Position im Reich, wobei manchmal Verdienste und manchmal Heimtücke belohnt werden. Nur ein wirklich fähiger Herrscher kann diese zänkischen Kräfte in Schach halten. Der Familienbesitz: Leite und verwalte ein mächtiges Familiengut, den Sitz der Macht deines Hauses, auch wenn du kein anderes Land besitzt. Baue neue Gebäude und Upgrades, um deine Macht und deinen Einfluss in einem Verwaltungsimperium zu vergrößern.

Leite und verwalte ein mächtiges Familiengut, den Sitz der Macht deines Hauses, auch wenn du kein anderes Land besitzt. Baue neue Gebäude und Upgrades, um deine Macht und deinen Einfluss in einem Verwaltungsimperium zu vergrößern. Einflusssystem: Baue den Einfluss deines Charakters in einem Verwaltungsimperium aus, um in der Bürokratie aufzusteigen. Steigere deinen Status im Reich und erhalte mehr Macht. Beginne als landloser Adliger auf einem Landgut und kämpfe um wertvolle Provinzen, die du regieren kannst, bevor du um den Purpur kämpfst.

Baue den Einfluss deines Charakters in einem Verwaltungsimperium aus, um in der Bürokratie aufzusteigen. Steigere deinen Status im Reich und erhalte mehr Macht. Beginne als landloser Adliger auf einem Landgut und kämpfe um wertvolle Provinzen, die du regieren kannst, bevor du um den Purpur kämpfst. Ein Leben als Abenteurer: Du kannst dich frei auf der Karte bewegen, ohne an ein Reich oder einen Hof gebunden zu sein, und dorthin gehen, wohin dich die Winde des Glücks tragen. Erfülle als landloser Abenteurer Aufträge, auch über Generationen hinweg, und baue dir deinen eigenen Ruf auf. Verdiene Gold, Ansehen und Ruhm, indem du um die Welt reist, bis du dich entscheidest, sesshaft zu werden und das Land zu beanspruchen, das du dir durch deine Taten verdient hast.

Du kannst dich frei auf der Karte bewegen, ohne an ein Reich oder einen Hof gebunden zu sein, und dorthin gehen, wohin dich die Winde des Glücks tragen. Erfülle als landloser Abenteurer Aufträge, auch über Generationen hinweg, und baue dir deinen eigenen Ruf auf. Verdiene Gold, Ansehen und Ruhm, indem du um die Welt reist, bis du dich entscheidest, sesshaft zu werden und das Land zu beanspruchen, das du dir durch deine Taten verdient hast. Wähle deinen Nachfolger oder Cäsar: Nutze deinen Einfluss, um den Kurs deines Reiches zu bestimmen und wähle deinen Nachfolger, sei es ein Mitglied der königlichen Familie, ein mächtiger Adliger, ein Kriegsheld oder ein anderer Kandidat, hinter dem du das Volk versammeln kannst. Der Kaiser kann sogar beschließen, gemeinsam zu regieren, wenn die Last des Throns für eine Person zu schwer wird.

Nutze deinen Einfluss, um den Kurs deines Reiches zu bestimmen und wähle deinen Nachfolger, sei es ein Mitglied der königlichen Familie, ein mächtiger Adliger, ein Kriegsheld oder ein anderer Kandidat, hinter dem du das Volk versammeln kannst. Der Kaiser kann sogar beschließen, gemeinsam zu regieren, wenn die Last des Throns für eine Person zu schwer wird. Neue Inhalte mit byzantinischem Flair: Neue Ereignisse, Monumente und Aktivitäten rund um das Thema Byzanz, einschließlich Wagenrennen.

Neue Ereignisse, Monumente und Aktivitäten rund um das Thema Byzanz, einschließlich Wagenrennen. Kosmetische Verbesserungen: Ein byzantinischer UI-Skin und neue höfische Kleidung für eure Charaktere, neue 2D-Ereignisgrafiken, neue Monumente der byzantinischen Welt auf der Karte, neue Haltedesigns auf der Karte und ein byzantinischer Thronsaal für königliche Hofsitzungen, neben anderen ästhetischen Verbesserungen. Neue Musik, inspiriert von orthodoxen Kirchengesängen, ist ebenfalls enthalten.

Die Veröffentlichung von Roads to Power wird von der Veröffentlichung des Event-Pakets Wandering Nobles begleitet. Dabei handelt es sich um eine neue Sammlung von Ereignissen rund um das Thema Reisen. Die Spieler erleben neue Abenteuer auf der Wanderschaft, sei es auf einer Pilgerreise oder auf ihrem Weg durch das Königreich, um ihre Untertanen zu besuchen.

Features von Crusader Kings III: Wandering Nobles:

Neuer Wanderer-Lebenswandel mit drei neuen Zweigen: Inspektor: Charaktere mit Landbesitz können ihr Reich erforschen und verbessern, landlose Charaktere können sich je nach Umgebung spezialisieren. Wanderer: Reise, um Stress abzubauen und Ruhm für deine Heldentaten zu erlangen. Reisender: Verbessere deine Sprachkenntnisse und und lebe als Tourist auf der Suche nach Sehenswürdigkeiten.

mit drei neuen Zweigen: Neue Aktivitäten , die für die neuen Lifestyle-Zweige entwickelt wurden: I nspektion : Inspektoren können ihr Reich untersuchen und Verbesserungen vornehmen. Ausflug: Wandersleute können Stress in der Natur abbauen. Monument-Expedition: Charaktere können sich auf den Weg machen, um besondere Gebäude in anderen Reichen zu besichtigen.

, die für die neuen Lifestyle-Zweige entwickelt wurden: Neue Events im Zusammenhang mit Reisen, neuen Lebensstilen und damit verbundenen Aktivitäten.

Crusader Kings III: Roads to Power und Crusader Kings III: Wandering Nobles werden am 11. Mai 2026 für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erhältlich sein. Preisinformationen sind in den regionalen Stores erhältlich.