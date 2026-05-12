Crusader Kings III: Roads to Power und Wandering Nobles erscheinen für Konsolen

Für Crusader Kings III erscheint mit „Roads to Power“ eine große neue Erweiterung für Xbox Series X|S und PlayStation 5, die das Gameplay rund um Herrschaft, Aufstieg und politische Macht deutlich erweitert.

Die Erweiterung führt einen völlig neuen Spielstart ein, bei dem der Einstieg als landloser Abenteurer möglich ist. Von dort aus entwickeln sich Charaktere Schritt für Schritt über Aufträge, Söldnerdienste und politische Intrigen zu einflussreichen Persönlichkeiten, die sich letztlich eigenes Land sichern können.

Ein zentraler Bestandteil ist zudem ein neues Verwaltungssystem, das stark vom Byzantinischen Reich inspiriert ist. Statt klassischer Erbfolge steht hier der Einfluss beim Kaiser im Mittelpunkt. Positionen im Reich werden über Gunst, Intrigen und politische Stärke vergeben, wodurch sich die Machtverhältnisse dynamischer gestalten.

Ergänzt wird das System durch einen sogenannten Familienbesitz, der auch ohne eigenes Land als Machtbasis dient. Über Gebäude und Upgrades lässt sich der Einfluss einer Dynastie gezielt ausbauen und langfristig absichern.

Parallel dazu erweitert das Einflusssystem die politische Karriere innerhalb eines Verwaltungsimperiums. Der Aufstieg erfolgt über Statusgewinn und strategische Entscheidungen, bis hin zur Möglichkeit, selbst um die höchste Machtposition im Reich zu kämpfen.

Neben dem Erweiterungspaket erscheint zeitgleich das Event-Pack „Wandering Nobles“. Dieses konzentriert sich stärker auf Reise- und Begegnungssituationen und erweitert das Spiel um neue Ereignisse rund um Pilgerreisen, Wanderungen und königliche Besuche im eigenen Reich.

Auch optisch und atmosphärisch erhält das Spiel neue Inhalte. Dazu zählen ein überarbeiteter byzantinischer UI-Stil, neue Kleidung für Höfe, zusätzliche Ereignisgrafiken, neue Monumente auf der Karte sowie ein überarbeiteter Thronsaal. Ergänzt wird das Paket durch neue Musik, die von orthodoxen Kirchengesängen inspiriert ist.

Mit dieser Erweiterung verlagert Crusader Kings III den Fokus stärker auf dynamische Machtwege außerhalb klassischer Feudalstrukturen und erweitert gleichzeitig die erzählerische Tiefe durch neue Event-Systeme.