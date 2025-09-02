Crusader Kings III: Statistiken zum fünften Geburtstag

Image: Paradox Interactive

Seinen fünften Geburtstag feiert Crusader Kings III mit einer Reihe von Statistiken.

Crusader Kings III feiert diese Woche seinen fünften Geburtstag. Das bei Fans beliebte mittelalterliche Rollenspiel-Strategiespiel wurde am 1. September im Jahr 2020 veröffentlicht, was bedeutet, dass es nun schon seit fünf Jahren um den Aufbau von Dynastien, Familienstreitigkeiten, heilige Pilgerreisen und gelegentliche Morde geht.

Anlässlich dieses Ereignisses hat Paradox Interactive eine Infografik mit einigen wichtigen Statistiken und Informationen zu diesem majestätischen Spiel veröffentlicht:

„Fünf Jahre sind so schnell vergangen“, sagt Alexander Oltner, Game Director von Crusader Kings III. „Wir haben Crusader Kings III auf dem Höhepunkt der Covid-Pandemie veröffentlicht, sodass die letzten Phasen der Entwicklung zusätzlichen Druck auf das Team ausübten. Dass das Spiel so erfolgreich ist, zeugt sowohl von der harten Arbeit meiner Kollegen als auch von der Leidenschaft der gesamten Community.“

In den letzten fünf Jahren wurde Crusader Kings III von über vier Millionen Menschen auf verschiedenen Plattformen gekauft. Seit seiner Veröffentlichung wurde Crusader Kings III um mehr als zwei Dutzend große und kleine Add-ons erweitert.

Bald wird das Spiel seine bisher größte Erweiterung mit All Under Heaven erhalten, einer umfangreichen Erweiterung, die die Größe der Karte fast verdoppelt und viele neue Inhalte zum Thema Asien hinzufügt.

Ursprünglich für den PC entwickelt, hat das Spiel auch auf den Konsolen Xbox Series X|S und Playstation 5 ein Publikum gefunden.

