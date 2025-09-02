Crusader Kings III: Statistiken zum fünften Geburtstag

Crusader Kings III feiert diese Woche seinen fünften Geburtstag. Das bei Fans beliebte mittelalterliche Rollenspiel-Strategiespiel wurde am 1. September im Jahr 2020 veröffentlicht, was bedeutet, dass es nun schon seit fünf Jahren um den Aufbau von Dynastien, Familienstreitigkeiten, heilige Pilgerreisen und gelegentliche Morde geht.

Anlässlich dieses Ereignisses hat Paradox Interactive eine Infografik mit einigen wichtigen Statistiken und Informationen zu diesem majestätischen Spiel veröffentlicht:

Raise a goblet, Crusader Kings III turns 5 today! 🎉 Together you’ve played for countless hours, spun webs of intrigue, and bravely (if not successfully) pursued love & power. Here are your chronicles, told in stats!📜 pic.twitter.com/RbC8U086Jp — Crusader Kings III (@CrusaderKings) September 1, 2025

„Fünf Jahre sind so schnell vergangen“, sagt Alexander Oltner, Game Director von Crusader Kings III. „Wir haben Crusader Kings III auf dem Höhepunkt der Covid-Pandemie veröffentlicht, sodass die letzten Phasen der Entwicklung zusätzlichen Druck auf das Team ausübten. Dass das Spiel so erfolgreich ist, zeugt sowohl von der harten Arbeit meiner Kollegen als auch von der Leidenschaft der gesamten Community.“

In den letzten fünf Jahren wurde Crusader Kings III von über vier Millionen Menschen auf verschiedenen Plattformen gekauft. Seit seiner Veröffentlichung wurde Crusader Kings III um mehr als zwei Dutzend große und kleine Add-ons erweitert.

Bald wird das Spiel seine bisher größte Erweiterung mit All Under Heaven erhalten, einer umfangreichen Erweiterung, die die Größe der Karte fast verdoppelt und viele neue Inhalte zum Thema Asien hinzufügt.

Ursprünglich für den PC entwickelt, hat das Spiel auch auf den Konsolen Xbox Series X|S und Playstation 5 ein Publikum gefunden.