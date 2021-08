Crusader Kings III: Strategiespiel für Xbox und PlayStation eingestuft

Autor:, in / Crusader Kings III

Crusader Kings III wurde für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Xbox One eingestuft.

Das Taiwan Digital Game Rating Committee hat das Strategiespiel Crusader Kings III für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Xbox One bewertet.

Das Strategiespiel wurde im September 2020 für PC veröffentlicht und landete direkt vom ersten Tag an im Xbox Game Pass. Nun scheint es so, dass eine Konsolenversion in Kürze enthüllt werden könnte.