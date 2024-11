Crusader Kings III: Tours & Tournaments jetzt für Konsolen erhältlich

Von turbulenten Ritterturnieren bis hin zu königlichen Hochzeiten – in Tours and Tournaments, der Erweiterung von Crusader Kings III für Konsolen, erwarten die Spieler spannende neue Aktivitäten. Ab sofort können Spieler auf Xbox X|S- und PlayStation 5-Konsolen eine detaillierte mittelalterliche Welt auf der Suche nach Prestige, Ruhm und Abenteuer bereisen.

Tours and Tournaments wurde von Dragons Lake by Room 8 Group in Zusammenarbeit mit Paradox Interactive entwickelt und ermöglicht es den Spielercharakteren, sich in neuen Umgebungen auf Diplomatie, Kämpfe und Intrigen einzulassen.

Sie geben ihr Vermögen für eine prunkvolle königliche Hochzeit aus, um ein Bündnis zu festigen. Sie nehmen an Turnieren in benachbarten Reichen teil, um die Fähigkeiten ihrer besten Kämpfer unter Beweis zu stellen, oder jagen wilde Tiere, um ihren Ruhm im eigenen Land zu vergrößern. Oder sie nutzen diese großen Ereignisse wie immer als Bühne für Intrigen und Ränkespiele.

Features von Crusader Kings III: Tours and Tournaments sind unter anderem:

Große Turniere: Spieler veranstalten prachtvolle Demonstrationen der Waffenkünste, die Adelige aus der direkten Umgebung und reisende Ritter anziehen. Sie wählen die Veranstaltungen, legen das Ziel fest und nutzen diese Turniere, um den sozialen Status oder militärische Fähigkeiten zu verbessern.

Große Rundreisen: Mit einer Rundreise durch das Reich kann eine Bestandsaufnahme der Vasallen durchgeführt werden. Man kann sein Wohlwollen ausdrücken oder höhere Steuern erpressen.

Große Hochzeitsfeiern: Mit angespartem Gold kann die wahre Bedeutung einer Heirat, nämlich Politik, in den Mittelpunkt gerückt werden. Schwiegereltern werden geehrt, die Vasallen versorgt und die eigene Macht demonstriert.

Reisesystem: Spieler müssen die Routen zu diesen großen Aktivitäten planen und sich zwischen zivilisierten Ländern und einer direkten Strecke, durch dunkle Wälder und über gefährliche Berge entscheiden, bei der man alles verlieren kann. Man kann den Weg erleichtern, indem man ein großes Gefolge wählt, das die Wichtigkeit unterstreicht, oder mit leichtem Gepäck verreisen und damit schnell zur Sache kommen.

Ritterliche Auszeichnungen: Spieler können ihre besten Ritter mit speziellen Titeln und Auszeichnungen ehren. Das führt zu Boni für die Ritter und deren Armeen.

Neues Rüstungsdesigns: Neue historische Rüstungsdesigns aus allen Jahrhunderten wurden in die neuen Turnier- und Auszeichnungssysteme integriert.

Neue historische Rüstungsdesigns aus allen Jahrhunderten wurden in die neuen Turnier- und Auszeichnungssysteme integriert. Neue westliche Kleidung: Die neuen Elemente für das Kleidungsdesign zeigt, wie sich die Mode in Westeuropa von der Zeit der Karolinger bis zum Ende des Mittelalters verändert und entwickelt hat.

Crusader Kings III: Tours and Tournaments ist ab sofort für Xbox Series X|S und Playstation 5-Konsolen verfügbar. Preisinformationen sind in Ihrem jeweiligen lokalen Online-Shop erhältlich.

Tours and Tournaments ist Teil des Chapter II-Pakets für Crusader Kings III auf der Konsole, das auch ein demnächst erscheinendes Event-Pack und ein Flavor-Pack enthält.