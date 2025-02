Crusader Kings III: Wards & Wardens in Kürze für Xbox und PlayStation

Autor:, in / Crusader Kings III

Das neues Event-Paket für Crusader Kings III Console Edition ist bald erhältlich. Familienorientierte Erweiterung Wards & Wardens erscheint in Kürze.

In Crusader Kings III : Wards & Wardens, einem neuen Event-Pack für Crusader Kings III auf Xbox X|S- und PlayStation 5-Konsolen, erleben die Spielerinnen und Spieler die Freuden des Elternseins.

Sie erziehen nicht nur eine Familie, sie gründen eine Dynastie. Die Entscheidungen, die sie bei der Erziehung ihrer Kinder treffen, können daher langfristige Folgen haben. Sollten sie herrechn müssen, brauchen die kindlichen Herrscher vertrauenswürdige Regenten, die Erziehung muss mit größter Sorgfalt erfolgen und fremde Geiseln müssen gut behandelt werden, um den Frieden zu sichern.

Wards & Wardens ist ein neues, von der Room 8 Group in Zusammenarbeit mit Paradox Interactive entwickeltes Event-Paket für die Konsolen, das sich mit den Gefahren und Möglichkeiten befasst, die sich aus dem Dasein als Kind an der Macht, als Erzieher am Hof oder als Erwachsener ergeben. Die Veröffentlichung ist für den 5. März 2025 geplant.

Crusader Kings III: Wards & Wardens enthält:

Ereignisse im Bereich der Kindererziehung.

Besuch von Universitäten für erwachsene Persönlichkeiten.

für erwachsene Persönlichkeiten. Weitere Events zur Persönlichkeitsentwicklung von Kindern.

Geiselereignisse für fremde Kinder, die am Hof der Spieler untergebracht sind.

die am Hof der Spieler untergebracht sind. Kindererziehungsereignisse mit Höflingen , einschließlich eines neuen Hofamtes, der Amme.

, einschließlich eines neuen Hofamtes, der Amme. Regentschaftsereignisse für Kinder dienen der Ausbildung oder Absetzung von Herrschern, die noch nicht das Erwachsenenalter erreicht haben.

dienen der Ausbildung oder Absetzung von Herrschern, die noch nicht das Erwachsenenalter erreicht haben. Vier neue Musiktracks

Crusader Kings III: Wards & Wardens wird ab dem 5. März 2025 für Xbox X|S und PlayStation 5 erhältlich sein.