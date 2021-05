Crysis 2: Remaster zu Teil 2 und 3 laut Gerücht

Der offizielle Twitter Account von Crysis hat mit einem kleinen Tweet die Gerüchteküche angeheizt. Der kurze Satz „Sie nannten mich Prophet“, der aus Crysis 2 stammt, lässt die Fans der Reihe auf die Current Gen Version hoffen, wobei laut Gerüchten bereits seit dem letzten Jahr an Remastern von Teil 2 und 3 gearbeitet wird.

They used to call me Prophet.

