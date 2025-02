Crysis 4: Entwicklung gestoppt, 15 % werden entlassen

Der deutsche Entwickler Crytek kündigt heute Entlassungen an. Das in Frankfurt am Main ansässige Unternehmen ist vor allem für die Shooter-Reihe Crysis und Hunt: Showdown 1896 bekannt.

In einer Mitteilung gibt man an, rund 15 % seiner 400 Beschäftigten, also 60 Menschen, zu entlassen, da man ebenfalls nicht immun gegen die „komplexe, ungünstige Marktdynamik“ ist. Entlassen werden sowohl Mitarbeiter in der Entwicklung als auch dem Service.

Die Entwicklung des nächsten Teils der Crysis-Reihe habe man bereits im dritten Quartal 2024 auf Eis gelegt und versucht, einige der Menschen bei Hunt: Showdown 1896 unterzubringen.

Hunt: Showdown 1896 befindet sich weiterhin im Wachstum und man wird das Spiel weiterhin vollständig unterstützen und erweitern.