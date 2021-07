Crysis Remastered Trilogy: Cover der Retail Versionen gezeigt

Die Crysis Remastered Trilogy wurde zwar offiziell angekündigt, Vorbestellungen werden allerdings noch nicht angenommen. Trotzdem gibt es jetzt einen ersten Blick auf das Cover der Retail Version der Sammlung.

Keep your eyes peeled for your next game library loot 👀

Excited to get your hands on Crysis Remastered Trilogy? Check out these Xbox and PlayStation boxes so you’ll know what to look out for to complete your game collection. pic.twitter.com/hUkOrSEjrZ

— Crysis (@Crysis) July 6, 2021