Crysis Remastered Trilogy: Remaster-Sammlung offiziell angekündigt

Crysis Remastered Trilogy erscheint im Herbst für Konsolen und PC. Passend zur Ankündigung wurde der folgende Trailer veröffentlicht:

Crytek kündigte heute an, dass die Crysis Remastered Trilogy in diesem Herbst für Konsolen und PC erscheinen wird. Die Crysis Remastered Trilogy enthält die Einzelspieler-Remaster von Crysis, Crysis 2 und Crysis 3, die in Zusammenarbeit mit Saber Interactive für aktuelle Konsolen und PC-Hardware optimiert wurden.

Das Drei-Spiele-Bundle wird auf PlayStaion, Xbox, Nintendo Switch und für PC erhältlich sein, wobei das Spiel auf der Next-Gen PS5 und Xbox Series X/S noch flüssiger läuft. Crysis Remastered ist ab sofort für diese Plattformen erhältlich, die Remaster von Crysis 2 und Crysis 3 werden separat zur Verfügung gestellt.

Die Crysis Remastered Trilogy wird Spielern, die mit der Franchise nicht vertraut sind, die Möglichkeit geben, mit diesem All-in-One-Bundle die gesamte Geschichte von Anfang an durchzuspielen.

Die Spieler werden durch die nordkoreanischen Inseln transportiert, nach New York City, wo sie die Menschheit vor einem tödlichen Virus retten müssen, bis hin zum Finale, wo sie sich auf eine Rache-Mission begeben, um die Wahrheit über C.E.L.L. aufzudecken.

Die Crysis-Trilogie enthält:

Crysis Remastered: Eine einfache Rettungsmission verwandelt sich in einen totalen Krieg, als außerirdische Invasoren über eine Kette nordkoreanischer Inseln herfallen. In der Rolle des Supersoldaten Prophet sind Sie mit einem mächtigen Nanosuit bewaffnet, der über Schnelligkeit, Stärke, Panzerung und Tarnfähigkeiten verfügt. Nutzen Sie ein riesiges Arsenal an modularen Waffen und passen Sie Ihre Taktik und Ausrüstung an, um Ihre Gegner in einer riesigen Sandbox-Welt zu dominieren.

Crysis 2 Remastered: Aliens sind in eine von Klimakatastrophen verwüstete Welt zurückgekehrt. Während die Invasoren New York verwüsten und einen Angriff starten, der die totale Vernichtung der Menschheit bedroht, haben nur Sie die Technologie, um den Rückkampf anzuführen. Ausgestattet mit dem verbesserten Nanosuit 2.0 können Sie Ihren Anzug und Ihre Waffen in Echtzeit anpassen und mächtige Fähigkeiten im Kampf um das Überleben der Menschheit freischalten.

Crysis 3 Remastered: New York City hat sich in einen ausgedehnten urbanen Regenwald verwandelt, der von einem riesigen Nanodom geschützt wird. Prophet muss in sieben verschiedenen Bezirken gegen menschliche und außerirdische Kräfte kämpfen. Dabei kann er die überlegene Technologie des Nanosuits nutzen, um rohe Gewalt einzusetzen, oder sich für die Tarnung entscheiden, um seine Ziele zu erreichen. Ausgerüstet mit einem tödlichen Predator-Bogen gibt es keinen falschen Weg, die Welt zu retten.