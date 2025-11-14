Crystal Dynamics: 30 Mitarbeiter entlassen

Image: - - - -

In einer dritten Entlassungsrunde verlieren 30 Menschen beim Tomb Raider-Entwickler Crystal Dynamics ihre Jobs.

Infolge einer weiteren Neuorganisierung bei Crystal Dynamics verlieren noch mehr Menschen ihre Arbeitsstelle. Wie das Unternehmen selbst mitteilt, sind 30 Mitarbeiter betroffen, die in verschiedenen Abteilungen und Projekten tätig sind.

Das Studio betont seinen Dank für das Talent, die harte Arbeit und das Engagement der Betroffenen und verspricht, sie während des Übergangs mit Ressourcen und Unterstützung zu begleiten.

An die Spieler gerichtet erklärt Crystal Dynamics, dass diese schwierigen Entscheidungen notwendig seien, um die Weiterentwicklung des Flaggschiff-Titels Tomb Raider zu sichern.

Gleichzeitig soll die Neuausrichtung das Studio befähigen, künftig neue Spiele zu entwickeln und sich den wandelnden Realitäten der Branche anzupassen.

Bereits im März und August dieses Jahres kam es beim Studio zu Entlassungen.