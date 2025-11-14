Crystal Dynamics: 30 Mitarbeiter entlassen

Infolge einer weiteren Neuorganisierung bei Crystal Dynamics verlieren noch mehr Menschen ihre Arbeitsstelle. Wie das Unternehmen selbst mitteilt, sind 30 Mitarbeiter betroffen, die in verschiedenen Abteilungen und Projekten tätig sind.
Das Studio betont seinen Dank für das Talent, die harte Arbeit und das Engagement der Betroffenen und verspricht, sie während des Übergangs mit Ressourcen und Unterstützung zu begleiten.
An die Spieler gerichtet erklärt Crystal Dynamics, dass diese schwierigen Entscheidungen notwendig seien, um die Weiterentwicklung des Flaggschiff-Titels Tomb Raider zu sichern.
Gleichzeitig soll die Neuausrichtung das Studio befähigen, künftig neue Spiele zu entwickeln und sich den wandelnden Realitäten der Branche anzupassen.
Bereits im März und August dieses Jahres kam es beim Studio zu Entlassungen.
sieht leider sehr schlecht für das Studio aus.
Bereits die 3te Entlassungswelle.
Ob das noch etwas mit einen meiner Lieblingsmarken wird, schade.
Oh man. Habe irgendwie das Gefühl dass das Studio bald geschlossen wird 🙈🙈🙈
Wir sind leider noch mitten im Waldbrand. Das Gute ist: nach dem Brand wird der Wald sich erholen und viele neue junge Bäume werden entstehen. Nach der Ära des kreativen Stillstands wird es neue euphorische geben, in der wieder gewagt wird und wieder ganz neue Dinge entstehen können. Tröstet das die gefeuerten Mitarbeiter? Ich bin mir sicher: nein. Aber für die Branche wird es auch wieder bessere Zeiten geben. Und am Ende damit auch für uns Gamer.
TGIF Gamer, cu Online!
Wie ich es jedes Mal bei solchen News poste: Es muss differenziert betrachtet werden. Der Markt ist gerade dabei sich selbst zu regulieren. Daran hängen verschiedene Aspekte:
– Kein Marktwachstum mehr. Die Zahl der erreichbaren Kunden hat eine Obergrenze erreicht, es stagniert
– Hoher Konkurrenzdruck und qualitativ hochwertige Produkte. Nie zuvor gab es so viele Studios und zugleich so viele hochwertige Games auf dem Markt. Vor 2 Jahren hatten wir 30(!!!) Games, die eine Metacritic von 90+ hatten. Das ist beispielslos.
– wirtschaftliche und politische Krisen die das ganze verschärfen.
– Künstliche Intelligenz, die gegensteuert und den Marktdruck aus den Studios nimmt, was aber auch in Entlassungen resultieren kann.
– Die Zahl der Beschäftigten in der Gamesbranche ist viel zu rasant gestiegen, in 10 Jahren, allein in den USA von 100 auf knapp 300k. Daher ist es auch abtrus zu sehr darüber zu schimpfen, denn meiner Meinung ist dies auch etwas, wo die Studius nun gegensteuern.
– Häufig Mitarbeiter mit wenig Berufserfahrung. Ein Problem ist, das viele Studios auf die jungen MA setzen. Ist nicht unbedingt verkehrt, denn da ist der Enthusiasmus groß und auch die Leidenschaft ist immens. Aber Expertise ist oft fragwürdig. Ich hab selbst in der Branche gearbeitet. Ich hab gesehen, wie schlecht ausgebildet und trainiert die Leute teils sind. Dafür sind sie halt billig…
Ist natürlich immer doof, wenn jemand entlassen wird, aber so ist das Leben.
Sehr interessanter Beitrag, vielen Dank! Habe ich mich Interesse gelesen und kann bei den Einschätzungen nur zustimmen: die jetzige Marktbereinigung ist zwingend notwendig. Besonders der letzte Punkt macht mich allerdings sehr traurig und auch wütend: die gezielte Ausnutzung von Nachwuchs, die dann verbrannt werden und vermutlich oft frustriert die Branche verlassen werden ist *sorry* zum Kotzen. Und die darunter leidende Qualität der Games ist ebenfalls nicht hinnehmbar, aber momentan sehr stark spürbar.
Nur mit nachhaltiger Nachwuchsförderung wird diese Branche Bestand haben.
Ein Hoch auf die Embracer Group..
Erst alles an sich gerissen, was nicht bei drei auf den Bäumen war und nun wird entlassen und geschlossen.
Crystal Dynamics mochte ich früher recht gerne, aber mittlerweile würde ich dem Studio vermutlich keine Träne nachweinen, wenn sie irgendwann komplett dicht machen würden..
Was sie mit Lara während des Reboots gemacht haben und wie sie auf die klassische Lara bei den Remaster gespuckt haben.. nope.
Die bisher gezeigten Bilder vom neuen TR sahen auch eher so aus als wäre es für die „modern audience“.
Modern Audi Jens. 🤔
Kann damit auch nix anfangen. 🤷🏻♂️
Hab nichts gegen die. Aber die sollen sich nicht überall einmischen.
Hab irgendwie ein ungutes Gefühl…ich glaub sie werden Tomb Raider völlig verkacken 🙄