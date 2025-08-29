Crystal Dynamics: Entwicklerstudio verkündet weitere Entlassungen

Das der Embracer Group angehörige Entwicklerstudio Crystal Dynamics kündigt erneut Entlassungen an. Um die langfristige Gesundheit des Studios zu sichern, sei dieser Schritt notwendig gewesen, heißt es in einem Post auf LinkedIn.

Wie viele Mitarbeiter und welche Positionen von den Entlassungen betroffen sind, ist nicht bekannt. Auf die Entwicklung des aktuell in Arbeit befindlichen nächsten Tomb Raider-Ablegers sollen die Entlassungen aber keine Auswirkungen haben:

„Aufgrund der sich verändernden Geschäftsbedingungen haben wir heute die sehr schwierige Entscheidung getroffen, uns von einer Reihe unserer talentierten Kollegen zu trennen. Diese Entscheidung wurde nicht leichtfertig getroffen Sie war jedoch notwendig, um die langfristige Gesundheit unseres Studios und unsere kreativen Kernprioritäten in einem sich ständig verändernden Markt zu sichern.“ „An alle Betroffenen: Wir würdigen und danken Ihnen für Ihre harte Arbeit, Ihr Talent und Ihre Leidenschaft. Wir sind entschlossen, Ihnen während dieser Übergangsphase unsere volle Unterstützung und alle uns zur Verfügung stehenden Ressourcen zukommen zu lassen.“ „Wir danken unseren Teams, Spielern und Partnern für ihre anhaltende Unterstützung, während wir gemeinsam eine kreative, nachhaltige und widerstandsfähige Zukunft aufbauen. Dies schließt auch die Zukunft von Tomb Raider ein, die von dieser Entscheidung unberührt bleibt.“