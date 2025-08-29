Crystal Dynamics: Entwicklerstudio verkündet weitere Entlassungen

Das der Embracer Group angehörige Entwicklerstudio Crystal Dynamics kündigt erneut Entlassungen an. Um die langfristige Gesundheit des Studios zu sichern, sei dieser Schritt notwendig gewesen, heißt es in einem Post auf LinkedIn.
Wie viele Mitarbeiter und welche Positionen von den Entlassungen betroffen sind, ist nicht bekannt. Auf die Entwicklung des aktuell in Arbeit befindlichen nächsten Tomb Raider-Ablegers sollen die Entlassungen aber keine Auswirkungen haben:
„Aufgrund der sich verändernden Geschäftsbedingungen haben wir heute die sehr schwierige Entscheidung getroffen, uns von einer Reihe unserer talentierten Kollegen zu trennen. Diese Entscheidung wurde nicht leichtfertig getroffen Sie war jedoch notwendig, um die langfristige Gesundheit unseres Studios und unsere kreativen Kernprioritäten in einem sich ständig verändernden Markt zu sichern.“
„An alle Betroffenen: Wir würdigen und danken Ihnen für Ihre harte Arbeit, Ihr Talent und Ihre Leidenschaft. Wir sind entschlossen, Ihnen während dieser Übergangsphase unsere volle Unterstützung und alle uns zur Verfügung stehenden Ressourcen zukommen zu lassen.“
„Wir danken unseren Teams, Spielern und Partnern für ihre anhaltende Unterstützung, während wir gemeinsam eine kreative, nachhaltige und widerstandsfähige Zukunft aufbauen. Dies schließt auch die Zukunft von Tomb Raider ein, die von dieser Entscheidung unberührt bleibt.“
28 Kommentare
Oh man🙄ich möchte doch einfach nur ein neues Tomb Raider😒.Und natürlich auch schade um die Entlassen Mitarbeiter😔✌️.
Hab da kein Vertrauen mehr .
Seit Crystal Dynamics von Embracer geschluckt wurde , habe ich bereits Tomb Raider beerdigt 😢
Das ein Studio das spiele wie zb Tomb Raider gemacht hat so viele Stellen streicht ist mir echt ein Rätsel.
Da ich kein Fan der Reboot Lara bin und was man schon vom neuen TR gehört und gesehen hat, wäre mir das sogar egal, falls das neue TR doch noch eingestellt wird.
Unter CD gab es drei großartige TR und das war die LAU Trilogie. Seit dem Reboot haben sie die ursprüngliche Lara wie Dreck behandelt, was sie sich selbst in den TR Remaster von Saber nicht verkneifen konnten.
Um die Mitarbeiter ist es trotzdem schade.. So langsam scheint das Embracer Kartenhaus zusammenzufallen. Schon unter Nordics/THQ Nordics haben sie wie verrückt alles gekauft, was nicht bei drei auf den Bäumen war und man fragte sich immer, wie das funktionieren soll. Nun kommen die Entlassungen und Schließungen..
Echt bitter, die schlechten Nachrichten dieser Art reisen leider nicht ab
Das nächste tolle Studio welches wohl abgesägt wird, echt schade😔😔😔
Square Enix hätte früher zur Erkenntnis kommen müssen , das Sony nicht ihr Heilsbringer ist.
Dann hätten sie niemals ihre wertvollsten Westlichen ips „verschenkt“ und wir könnten uns jetzt auf neue Spiele freuen.
Embracer ist so ein Verein , wo ich es eher sehe das Crystal Dynamics demnächst dicht gemacht wird
Ja klar, unter anderem durch die Playstation Exklusivität und dadurch schwachen Verkäufe sah sich Square Enix erst dazu gezwungen es zu verkaufen. Wirklich schade. Klar hatten sie auch Flops, aber auch viele großartige Marken. Tomb Raider müsste doch ziehen vom Namen her, hoffe deswegen dass das Studio bleibt und die Entwicklung abgeschlossen wird.