Crystal Dynamics: Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered gesichtet

Viele Spieler wünschen sich schon lange eine Wiederbelebung von Legacy of Kain. Das wissen wir spätestens seit 2022, wo es in einer Umfrage von Crystal Dynamics eine überwältigende Resonanz dazu gab.

Jetzt scheint der Wunsch in Erfüllung zu gehen.

Auf der San Diego Comic-Con wurde das Logo zu einer Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered Edition gesichtet.

Offiziell wurde eine Neuauflage der Soul Reaver-Spiele bislang nicht angekündigt.

Hier könnt ihr euch die Entdeckung selbst anschauen:

Legacy of Kain: „Soul Reaver I & II Remastered“ branding seen at SDCC https://t.co/IjCLDVEEpN pic.twitter.com/WCS94tUl1u

— Wario64 (@Wario64) July 25, 2024