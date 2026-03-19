Crystal Dynamics: Tomb Raider Studio baut erneut Stellen ab

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Crystal Dynamics reduziert erneut die Belegschaft, während die Entwicklung neuer Tomb Raider Projekte weiter voranschreitet.

Ein weiterer Einschnitt erschüttert die Spielebranche: Das renommierte Studio Crystal Dynamics hat neue Entlassungen bestätigt. Insgesamt sind 20 Mitarbeiter aus den Entwicklungs- und zentralen Betriebsabteilungen betroffen.

In einer offiziellen Mitteilung erklärte das Studio, dass interne Teamstrukturen überprüft wurden, um sie besser an langfristige Ziele anzupassen. Diese Analyse habe letztlich zu der Entscheidung geführt, Stellen abzubauen. Gleichzeitig betont das Unternehmen, dass man stets versuche, betroffene Mitarbeiter in neue Rollen zu überführen, dies jedoch nicht in allen Fällen möglich gewesen sei.

Trotz der Einschnitte bleibt die Zukunft der bekannten Marke Tomb Raider gesichert. Crystal Dynamics bekräftigte, weiterhin vollständig an den bereits angekündigten Projekten zu arbeiten. Dazu gehören ein Remake von „The Legacy of Atlantis“ aus dem Jahr 1996 sowie ein neuer Serienteil mit dem Titel „Tomb Raider: Catalyst“, die beide im Rahmen der The Game Awards 2025 vorgestellt wurden.

Das Studio würdigte die Arbeit der betroffenen Mitarbeiter ausdrücklich und kündigte an, Abfindungen sowie Unterstützung bei der Jobsuche bereitzustellen. Gleichzeitig machte die Stellungnahme deutlich, dass diese Entscheidung nicht leicht gefallen sei – insbesondere vor dem Hintergrund der bereits im vergangenen Jahr durchgeführten Umstrukturierungen.

Im Laufe des Jahres 2025 kam es bereits zu mehreren Entlassungswellen. Im März verloren 17 Mitarbeiter ihre Position, im August folgte eine weitere, nicht näher bezifferte Runde. Im November wurden schließlich nochmals 30 Stellen gestrichen.

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8 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 36555 XP Bobby Car Raser | 19.03.2026 - 13:06 Uhr

    Hoffentlich erscheinen die 2 Tomb Raider Spiele. Wäre sonst sehr sehr enttäuscht. 😞

    0
  3. JohnWick 87245 XP Untouchable Star 3 | 19.03.2026 - 13:13 Uhr

    Es war ein großer Fehler von Square Enix seine Tomb Raider Marke und Crystal Dynamics zu verkaufen.
    Ich habe kein gutes Gefühl dabei , wenn ich die News so lese

    1
    • Homunculus 299780 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 19.03.2026 - 14:02 Uhr
      Antwort auf JohnWick

      Jain. Dank dem Verkauf erschienen wenigstens die Remaster und die möchte ich nicht missen. Auch wenn durch das letzte Update einiges kaputt gemacht wurde.. man lässt auch keinen Fremdfirma an sowas.. Schande, dass Saber nicht mehr an dem Projekt arbeitet..

      SE hat nach dem Reboot nichts mehr mit Lara gemacht. Darum lieber verkaufen als verstauben zu lassen. Mich hat trotzdem gewundert, dass sie die Marke verkauft haben, aber Just Cause behalten haben.

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  4. EdgarAllanFloh 117520 XP Scorpio King Rang 4 | 19.03.2026 - 13:17 Uhr

    Die halbe Branche erfindet sich gerade neu. Im Westen hat man auch einiges falsch eingeschätzt. Die Zukunft wird bei neuen Produktionen deutlich mehr auf Asien liegen.

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  6. Katanameister 360480 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 19.03.2026 - 13:26 Uhr

    Sehr schlechte Situation, drücken wir die Daumen, dass die beiden Spiele noch erscheinen und nicht alles in sich zusammenfallen wird.

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  7. Homunculus 299780 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 19.03.2026 - 14:04 Uhr

    Wir befinden uns in einer Krise, warum sollten Spielestudios davon ausgeschlossen sein.

    Wird halt reduziert und gespart wo es möglich ist. Man kann nur hoffen, dass die restlichen Mitarbeiter nicht durch extremen Crunch ausgebrannt werden.

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