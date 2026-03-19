Crystal Dynamics: Tomb Raider Studio baut erneut Stellen ab

Ein weiterer Einschnitt erschüttert die Spielebranche: Das renommierte Studio Crystal Dynamics hat neue Entlassungen bestätigt. Insgesamt sind 20 Mitarbeiter aus den Entwicklungs- und zentralen Betriebsabteilungen betroffen.

In einer offiziellen Mitteilung erklärte das Studio, dass interne Teamstrukturen überprüft wurden, um sie besser an langfristige Ziele anzupassen. Diese Analyse habe letztlich zu der Entscheidung geführt, Stellen abzubauen. Gleichzeitig betont das Unternehmen, dass man stets versuche, betroffene Mitarbeiter in neue Rollen zu überführen, dies jedoch nicht in allen Fällen möglich gewesen sei.

Trotz der Einschnitte bleibt die Zukunft der bekannten Marke Tomb Raider gesichert. Crystal Dynamics bekräftigte, weiterhin vollständig an den bereits angekündigten Projekten zu arbeiten. Dazu gehören ein Remake von „The Legacy of Atlantis“ aus dem Jahr 1996 sowie ein neuer Serienteil mit dem Titel „Tomb Raider: Catalyst“, die beide im Rahmen der The Game Awards 2025 vorgestellt wurden.

Das Studio würdigte die Arbeit der betroffenen Mitarbeiter ausdrücklich und kündigte an, Abfindungen sowie Unterstützung bei der Jobsuche bereitzustellen. Gleichzeitig machte die Stellungnahme deutlich, dass diese Entscheidung nicht leicht gefallen sei – insbesondere vor dem Hintergrund der bereits im vergangenen Jahr durchgeführten Umstrukturierungen.

Im Laufe des Jahres 2025 kam es bereits zu mehreren Entlassungswellen. Im März verloren 17 Mitarbeiter ihre Position, im August folgte eine weitere, nicht näher bezifferte Runde. Im November wurden schließlich nochmals 30 Stellen gestrichen.