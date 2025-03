Cthulhu: The Cosmic Abyss: Brandneues Action-Adventure enthüllt

Cthulhu: The Cosmic Abyss spielt im Jahr 2053, während die Ressourcen an der Erdoberfläche schwinden, wenden sich mächtige Konzerne den unerforschten Tiefen der Ozeane zu.

Big Bad Wolf, das Studio hinter den beliebten narrativen Spielen The Council und Vampire: The Masquerade – Swansong, präsentiert mit Cthulhu: The Cosmic Abyss ein spannendes Ermittlungsabenteuer, das von Lovecrafts Universum inspiriert ist.

In diesem psychologischen First-Person-Thriller schlüpfen Spielende in die Rolle von Noah, einem Agenten von Ancile, einer geheimen Interpol-Abteilung, die sich auf okkulte Fälle spezialisiert hat, und untersucht das mysteriöse Verschwinden von Bergarbeitern in den Tiefen des Pazifiks.

Seine Suche führt ihn in das labyrinthische Gefängnis von R’lyeh, einer alten versunkenen Stadt, in der Cthulhu gefangen gehalten wird. Zusammen mit seinem KI-Begleiter Key muss Noah komplexe Rätsel lösen, Entscheidungen treffen, die sein Schicksal bestimmen, und dem bewusstseinsverändernden Einfluss von Cthulhu widerstehen.

Cthulhu: The Cosmic Abyss wird für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen.