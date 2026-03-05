Cthulhu: The Cosmic Abyss: Kann ab sofort vorbestellt werden

NACON und Big Bad Wolf geben mit der Veröffentlichung eines neuen Story-Trailers für Cthulhu: The Cosmic Abyss bekannt, dass das Spiel ab heute für Konsolen vorbestellt werden kann.

Ab dem 16. April 2026 können alle auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC zum ersten Mal die mythische Stadt R’lyeh erkunden und die verschiedenen Enden des Spiels entdecken.

Cthulhu: The Cosmic Abyss spielt im Jahr 2053. Die Spielenden schlüpfen in die Rolle von Noah, einem auf okkulte Angelegenheiten spezialisierten Agenten. Er wird in die Tiefen des Pazifischen Ozeans geschickt, um das mysteriöse Verschwinden von Forscher*innen der Firma Ocean-I zu untersuchen. Der neue Trailer mit seiner düsteren Atmosphäre verrät mehr über die weltweiten Forschungen der Firma. Eine bedeutende Entdeckung hat ein Team von Wissenschaftler*innen zu den Toren der mythischen Stadt R’lyeh geführt.

Da er nichts von ihnen hört, macht sich Noah auf die Suche nach ihnen und Andrew Marsh, dem CEO von Ocean-I. Während er sich durch die verwinkelten Gassen der Stadt bewegt, verschwimmt unter dem Einfluss der mächtigsten kosmischen Kreatur Cthulhu, die Grenze zwischen Albtraum und Realität. Zwischen dem Verlust der geistigen Gesundheit, uralten Ritualen und kosmischen Monstern hat diese Suche nach der Wahrheit ihren Preis.

Cthulhu: The Cosmic Abyss bietet eine Untersuchung auf Messers Schneide, bei der Noah seine Klarheit bewahren und gleichzeitig über den Tellerrand hinausdenken muss. Das Lösen der Rätsel in jedem Kapitel erfordert wichtige Entscheidungen und führt die Spieler*innen immer tiefer in den Lovecraftschen Mythos.

Cthulhu: The Cosmic Abyss ist ein narratives Ermittlungsspiel, das vom Universum Lovecrafts inspiriert ist. In dem Thriller in Ego-Perspektive schlüpfen die Spielenden in die Rolle von Noah, einem Agenten der Ancile, einer Behörde, die sich auf okkulte Angelegenheiten spezialisiert hat, und untersucht das mysteriöse Verschwinden eines Forschungsteams im Herzen des Pazifischen Ozeans.

Seine Nachforschungen führen ihn in die Tiefen des riesigen, labyrinthartigen Gefängnisses von R’lyeh, einer alten versunkenen Stadt, in der Cthulhu gefangen gehalten wird. Die Spielenden und ihr KI-Begleiter KEY müssen komplexe Rätsel lösen, Entscheidungen treffen, die ihr Schicksal beeinflussen, und versuchen, der durch den Einfluss von Cthulhu verursachten Verderbnis des Geistes zu widerstehen.

Cthulhu: The Cosmic Abyss wird am 16. April 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und auf PC erscheinen.

Den Trailer gibt es hier: