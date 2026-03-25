Cthulhu: The Cosmic Abyss: Neues Gameplay zeigt Wahnsinn und Überleben im Ozean

Cthulhu The Cosmic Abyss gewährt einen intensiven Einblick in sein atmosphärisches Tiefsee-Horror-Erlebnis.

Mit Cthulhu: The Cosmic Abyss erwartet Spieler ein düsteres Abenteuer in den unerforschten Tiefen des Ozeans.

Ein neuer Gameplay-Überblick gewährt erste Einblicke in das beklemmende Setting und die Mechaniken, die das Spiel zu einem intensiven Erlebnis zwischen Horror, Erkundung und psychischem Überlebenskampf machen.

Im Mittelpunkt steht Agent Noah, der eine verlassene Tiefseestation untersucht. Dort stößt er auf Hinweise zu einem Ereignis, das die Realität selbst zu verzerren scheint.

Die Spieler müssen ihre begrenzten Ressourcen sorgfältig verwalten, um Spuren zu analysieren, Rätsel zu lösen und sich gegen eine allgegenwärtige Verderbnis zu behaupten.

Ein zentrales Element ist der Anzug des Protagonisten, der im Verlauf des Spiels verbessert werden kann. Diese Upgrades eröffnen neue Möglichkeiten, die Umgebung zu erkunden und sich den Gefahren des Abgrunds zu stellen.

Gleichzeitig spielt der mentale Zustand eine entscheidende Rolle, da die Begegnung mit dem Unbekannten den Verstand auf die Probe stellt.

Die Atmosphäre von Cthulhu: The Cosmic Abyss setzt auf dichte Spannung und das Gefühl permanenter Bedrohung. Spieler müssen Entscheidungen treffen, die ihren Weg zur Wahrheit beeinflussen, während sie sich tiefer in die Geheimnisse der Station vorarbeiten.

Das Spiel kann ab sofort für Xbox Series X|S und PlayStation 5 vorbestellt werden und verspricht ein intensives Horror-Erlebnis, das Erkundung, Strategie und psychologischen Druck miteinander verbindet.