Cthulhu: The Cosmic Abyss: Psychohorror-Spiel ab jetzt verfügbar

NACON und das Studio Big Bad Wolf veröffentlichen heute ihr neues narratives Ermittlungs- und Psychohorror-Spiel Cthulhu: The Cosmic Abyss.

Die Spielenden schlüpfen darin in die Rolle von Noah, einem Okkultismus-Ermittler, der das Geheimnis um das Verschwinden von Bergleuten in den Tiefen des Pazifischen Ozeans aufklären soll. Eine Ermittlung, die ihn bis vor die Tore der versunkenen Stadt R’lyeh führen wird, die zum ersten Mal in einem Videospiel dargestellt wird.

Mit Cthulhu: The Cosmic Abyss präsentiert das Studio sein bislang ambitioniertestes Projekt, das ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich ist.

Eine futuristische Neuinterpretation des Lovecraftschen Universums

Die Ermittlungen finden im Jahr 2053 statt, in einer Welt, in der die natürlichen Ressourcen zur Neige gehen und Naturkatastrophen immer häufiger auftreten. Diese Situation zwingt die Industriegiganten dazu, den Meeresboden nach seltenen Rohstoffen abzusuchen. Noah, ein auf okkulte Fälle spezialisierter Ermittler, erhält einen neuen Auftrag mitten im Pazifischen Ozean, wo eine Unterwasser-Bergbaustation nicht mehr auf Signale reagiert.

Noah wird von seiner persönlichen künstlichen Intelligenz KEY begleitet, einer wahren psychologischen Stütze, die angesichts des wachsenden Grauens seine Klarheit bewahrt und verhindert, dass er in den Wahnsinn versinkt.

Die faszinierende Stadt R’lyeh

In Cthulhu: The Cosmic Abyss betreten die Spielenden zum ersten Mal R’lyeh, die Gefängnisstadt von Cthulhu. Als eine Falle konzipiert, die jeder menschlichen Logik trotzt, verwirrt ihre unglaubliche Architektur die Spielenden. Im Laufe des Spiels wird ihre geistige Gesundheit in dieser Umgebung, die niemals von der Menschheit hätte erkundet werden dürfen, auf die Probe gestellt.

Diese spürbare Spannung wird durch die Begegnungen verstärkt, die Noah auf seinem Weg durch die Stadt macht, wie zum Beispiel mit dem Shoggoth, den Fans des Universums sofort erkennen werden.

Das Eintauchen in diese Welt wird durch die Musikkompositionen von Nicolas Garcia perfektioniert. Sie werden insbesondere von der Cellistin Tina Guo gespielt, fungieren als der eigentliche Puls von R’lyeh und unterstreichen Noahs unaufhaltsames Voranschreiten in Richtung Wahnsinn.

Ein Ermittlungsspiel mit übernatürlichen Zügen

Auf seiner Suche nach der Wahrheit nutzt Noah verschiedene Werkzeuge, die ihm von KEY zur Verfügung gestellt werden:

Hinweisanalyse : Durch die Analyse oder Manipulation eines Objekts erhält Noah dank des Wissens von KEY wichtige Informationen. Jede Analyse deckt die Zusammensetzung eines Objekts auf und schaltet neue Frequenzen für das Sonar frei, wodurch andere Elemente mit ähnlicher Zusammensetzung aufgespürt werden können.

: Durch die Analyse oder Manipulation eines Objekts erhält Noah dank des Wissens von KEY wichtige Informationen. Jede Analyse deckt die Zusammensetzung eines Objekts auf und schaltet neue Frequenzen für das Sonar frei, wodurch andere Elemente mit ähnlicher Zusammensetzung aufgespürt werden können. Sonar : Dieses vielseitige Werkzeug ermöglicht das Vorankommen in der Dunkelheit, indem es versteckte Durchgänge aufdeckt. Das Sonar kann entdeckte Frequenzen nutzen, um neue Hinweise zu finden, indem es bestimmten Spuren folgt. Es ermöglicht den Spielenden zudem, das Unsichtbare sichtbar zu machen.

: Dieses vielseitige Werkzeug ermöglicht das Vorankommen in der Dunkelheit, indem es versteckte Durchgänge aufdeckt. Das Sonar kann entdeckte Frequenzen nutzen, um neue Hinweise zu finden, indem es bestimmten Spuren folgt. Es ermöglicht den Spielenden zudem, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Energie : Das Analysieren verbraucht Energie und Noah muss diese Ressource sorgfältig einsetzen. Wenn sie ihm während der Analyse von Objekten ausgeht, steigt seine Korruptionsanzeige. Die Energierückgewinnung ist an eine organische Ressource gebunden, die über das gesamte Spiel verteilt ist.

: Das Analysieren verbraucht Energie und Noah muss diese Ressource sorgfältig einsetzen. Wenn sie ihm während der Analyse von Objekten ausgeht, steigt seine Korruptionsanzeige. Die Energierückgewinnung ist an eine organische Ressource gebunden, die über das gesamte Spiel verteilt ist. Tresor : Hier sammelt KEY alle entdeckten Hinweise und Dokumente. Er ist ein unverzichtbares Werkzeug zur Lösung von Rätseln, da er wichtige Schlussfolgerungen freischaltet, um die Ermittlungen voranzubringen.

: Hier sammelt KEY alle entdeckten Hinweise und Dokumente. Er ist ein unverzichtbares Werkzeug zur Lösung von Rätseln, da er wichtige Schlussfolgerungen freischaltet, um die Ermittlungen voranzubringen. Artefakte und Upgrades: Die Spielenden entdecken seltsame Artefakte, die einige der Ermittlungswerkzeuge verbessern können. Aber Vorsicht, diese Upgrades sind anfällig: Sie können je nach den Entscheidungen der Spielenden zerstört werden.

Noah bewegt sich in einer Welt, in der Cthulhus Einfluss eine ständige Bedrohung darstellt und jede Entscheidung den Einfluss des Großen Alten auf seinen Geist potenziell verstärken kann.

Die meisten Kapitel bieten zudem alternative Lösungen, die sich direkt auf seinen Korruptionsgrad auswirken. Letzterer ist ein Schlüsselelement, das nicht nur den Verlauf der Ermittlungen, sondern auch deren Ausgang beeinflusst.