Cthulhu: The Cosmic Abyss: Release-Termin und erstes Gameplay enthüllt

Beim Galaxies Showcase wurde erstmals Gameplay zu Cthulhu: The Cosmic Abyss inklusive Release-Termin enthüllt.

Während der Herbstausgabe der Galaxies Showcase haben NACON und das Studio Big Bad Wolf das Erscheinungsdatum von Cthulhu: The Cosmic Abyss mit dem ersten Gameplay-Trailer angekündigt.

Dieses narrative Investigationsspiel für Erwachsene, das den Cthulhu-Mythos in einer futuristischen Umgebung erkundet, kommt am 16. April 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC raus.

Spieler können sich jetzt unter my.nacongaming.com für den nächsten Playtest anmelden, der vom 28. Oktober bis zum 4. November 2025 stattfindet.

In Cthulhu: The Cosmic Abyss schlüpft der Spieler in die Rolle von Noah, gesprochen von Jua Amir (der zuvor an Detroit: Become Human gearbeitet hat), einem Agenten, der sich auf okkulte Fälle spezialisiert hat.

Seine Mission ist es, das Verschwinden von Bergleuten am Grund des Pazifischen Ozeans zu untersuchen, unterstützt von seiner persönlichen KI KEY.

KEY hat eine Reihe nützlicher Tools, die dem Spieler bei seinen Ermittlungen helfen, wie zum Beispiel ein Sonar, um Hinweise zu analysieren oder Dinge zu entdecken, die mit bloßem Auge schwer zu sehen sind.

Während Noah verschiedene Umgebungen an Land und auf See erkundet, wird er auf viele Rätsel und Puzzles stoßen, die auf unterschiedliche Weise gelöst werden können. Einer der bekanntesten Orte im Spiel ist R’lyeh, die Stadt, in der Cthulhu dem Mythos zufolge gefangen gehalten wird. Dieser Ort wurde noch nie zuvor in einem Videospiel gezeigt.

Während er sich durch das Labyrinth der Stadt bewegt und unheimlichen Schrecken begegnet, verschwimmt unter dem Einfluss der mächtigsten kosmischen Kreatur, Cthulhu, die Grenze zwischen Albtraum und Realität.

Wenn er bis dahin noch nicht den Verstand verloren hat, muss Noah am Höhepunkt seiner Ermittlungen eine entscheidende Wahl treffen. Je nach den bisherigen Handlungen des Spielers stehen dann mehrere Enden zur Auswahl.