CTR: Crash Team Racing Nitro Fueled: Rennspiel-Remaster erreicht 10 Millionen Verkäufe

Neben der 2017 veröffentlichten Crash Bandicoot N. Sane Trilogy und Crash Bandicoot 4: It’s About Time aus dem Jahr 2020 hatte auch 2019 veröffentlichte das Rennspiel-Remaster Crash Team Racing Nitro Fueled seinen Anteil an der Wiederbelebung der beliebten Crash Bandicoot-Marke.

Crash Team Racing Nitro Fueled blieb dem 1999 veröffentlichten Original treu und fügte zudem Neuerungen wie Online-Mehrspielermodus, neue Zwischensequenzen im Abenteuermodus sowie Inhalte aus den Fortsetzungen Crash Nitro Kart und Crash Tag Team Racing hinzu.

Bei den Fans kam der Mix aus Remaster und neuen Inhalten gut an, was sich auch in den Verkaufszahlen niederschlägt. Wie jetzt stolz bekannt gegeben wurde, konnten seit dem Start vor sechs Jahren insgesamt zehn Millionen Einheiten verkauft werden.