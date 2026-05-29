Cubex: Koop-Horror-Escape-Room für bis zu 4 Spieler angekündigt

Mit Cubex arbeitet das Entwicklerstudio Games-Studio an einem First-Person-Horror-Escape-Room, der auf Koop-Gameplay für bis zu vier Spieler ausgelegt ist. Ziel ist es, aus einem gigantischen, aus Würfelräumen bestehenden Labyrinth zu entkommen.

Spieler erwachen laut Beschreibung in einem unbekannten Raum ohne Erinnerung. Über ihnen läuft ein Countdown, der sofort Druck erzeugt. Vier Türen, vier mögliche Wege – jede Entscheidung führt in eine neue Herausforderung innerhalb des Würfels.

Das zentrale Gameplay-Element besteht aus einem sich ständig verändernden Labyrinth. Jede Kammer bietet bis zu vier Ausgänge, die jeweils unterschiedliche Rätsel enthalten können. Diese reichen von logischen Aufgaben über Geschicklichkeitsprüfungen bis hin zu Memory-Herausforderungen.

Besonders dynamisch wird das System durch eine zentrale Mechanik: Immer wenn ein Spieler ein Rätsel löst, rotiert der gesamte Würfel. Dadurch verändert sich nicht nur die Struktur der Räume, sondern auch der Weg zur möglichen Flucht – oder in die Nähe der Gefahr.

Denn im Inneren des Würfels lauert eine feindliche Präsenz namens Tomino’s Ghost. Diese bewegt sich laut Beschreibung in Richtung der lautesten Aktivitäten im Spiel. Geräusche spielen daher eine entscheidende Rolle, da laute Kommunikation oder fehlgeschlagene Aktionen die Position des Wesens beeinflussen können.

Spieler müssen sich deshalb nicht nur auf Rätsel konzentrieren, sondern auch auf Stille und Timing. Kommunikation im Team wird eingeschränkt, da selbst zu laute Gespräche den Gegner anziehen können. Gleichzeitig erhöht ein integriertes Alarmsystem den Druck, wenn Rätsel nicht rechtzeitig gelöst werden.

Cubex setzt damit auf eine Mischung aus Koop-Strategie, Escape-Room-Logik und psychologischem Horror, bei dem jede Entscheidung direkte Auswirkungen auf das Überleben im rotierenden Würfel hat.