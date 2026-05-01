Culdcept The First Saturn Tribute: Kult-Strategie kehrt zurück

Mit Culdcept The First Saturn Tribute kündigt Clear River Games die Rückkehr eines strategischen Kultklassikers an, der erstmals in einer offiziell lokalisierten Version für den westlichen Markt erscheint und für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S veröffentlicht wird.

Der Titel basiert auf dem ursprünglich 1997 für den SEGA Saturn erschienenen Strategiespiel und verbindet Deck-Building-Elemente mit rundenbasierter Brettspiel-Mechanik in einer Fantasy-Welt rund um das sogenannte Culdra-Universum.

Spieler übernehmen die Rolle eines „Cepters“, die mit einem individuell zusammengestellten Kartendeck auf einem spielbrettartigen Schlachtfeld antreten, Gebiete kontrollieren und durch taktischen Einsatz von Kreaturen- und Zauberkarten um den Sieg kämpfen.

Culdcept The First Saturn Tribute erweitert die Originalversion um moderne Komfortfunktionen wie Rückspulfunktion, jederzeitiges Speichern und Laden sowie optionale Gameplay-Anpassungen, die den Einstieg erleichtern und taktische Möglichkeiten erweitern.

Zusätzlich können Spieler zwischen japanischer und englischer Sprache wechseln und optionale Features wie erweiterte Kartenbelohnungen oder die permanente Anzeige der Handkarten aktivieren, was insbesondere strategische Entscheidungen transparenter macht.

Die Veröffentlichung ist sowohl digital als auch in physischen Editionen für ausgewählte Plattformen geplant, wobei der Release zeitgleich für alle unterstützten Systeme erfolgen soll.