Cult of Blood: Blutkult sucht neues Opfer

Inspiriert von einer wahren Begebenheit und mit dunkler Magie verwoben, verbindet Cult of Blood filmische Erzählkunst, brutale Kämpfe und klassische Survival-Horror-Spannung.

Das unabhängige Studio Dusty Box hat seinen Debüt-Titel Cult of Blood mit einem eindringlichen neuen Ankündigungstrailer vorgestellt.

Dieses Survival-Horror-Abenteuer versetzt die Spieler in ein verstecktes Dorf, das von einem Blutkult beherrscht wird, wo jeder Schritt euch dem Überleben näher bringt – oder dazu, das letzte Opfer in einem Ritual der Priesterin zu werden, um als Göttin aufzusteigen.

Der Trailer zeigt nebelverhangene Straßen, kerzenbeleuchtete Kammern und sumpfige Ruinen und verbindet filmische Zwischensequenzen mit verzweifelten Nahkämpfen, knappen Munitionsvorräten und spannungsgeladenem Ressourcenmanagement.

Mit festen Kamerawinkeln, klassisch inspirierten Tank-Steuerungen und modernen Verfeinerungen für das Zielen und Ausweichen ruft Cult of Blood die Angst von Resident Evil hervor und verwebt sie mit seinen eigenen rituellen Schrecken.

Im Kern dreht sich Cult of Blood um Spannung und Entscheidungen. Munition ist begrenzt, aber nicht völlig fehlend, Heilung ist selten und jede Begegnung könnte die letzte sein.

Die Spieler treffen auf groteske Feinde, suchen nach Ressourcen und sammeln Blutsseelen, um Waffen zu verbessern oder neue Ausrüstung zu erwerben. Jeder Schritt durch das versteckte Dorf vertieft den Albtraum und gipfelt in einem dramatischen Showdown gegen die Königin des Kultes.

Die Geschichte folgt einem Polizisten, der geschickt wird, um beunruhigende Berichte zu untersuchen, und dabei ein Dorf entdeckt, das scheinbar in der Zeit stehen geblieben und von der Außenwelt abgeschnitten ist.

Was als Routine beginnt, verwandelt sich schnell in einen Albtraum, als ein Kult, der einer Priesterin huldigt, die als Göttin aufsteigen will, ihn in seine Fänge bekommt. Die Dorfbewohner sind keine Vampire, sondern Menschen, denen ihre Seelen geraubt wurden und die dem Willen des Kultes unterworfen sind.

Inspiriert von einer wahren Begebenheit, aber neu interpretiert mit übernatürlichem Horror, erkundet die Erzählung den ewigen Kampf zwischen Licht und Dunkelheit, Gut und Böse und zwingt die Spieler, sich zu entscheiden, ob sie den Kult und seine Königin vernichten oder sich seinem Ritual unterwerfen wollen.

Features:

Kinoähnlicher Horror – Feste Kamerawinkel und gruselige Zwischensequenzen schaffen eine filmähnliche Atmosphäre.

Klassisch inspirierte Steuerung – Die Bewegungen sind bedächtig und spannend und fangen die Essenz des klassischen Survival-Horrors ein, während sie gleichzeitig moderne Verfeinerungen hinzufügen.

Intensive Kämpfe – Riskante Nahkämpfe, begrenzte Munition und feindliche Schwärme machen jeden Kampf zu einem verzweifelten Kampf.

Brutale Bosskämpfe – Stelle dich grotesken Gegnern, die in einem dramatischen, mehrphasigen Endkampf gipfeln.

Überleben & Upgrades – Sammet Blutsseelen, um neue Ausrüstung freizuschalten oder Waffen zu verbessern, und geht sorgfältig mit euren Vorräten um, um den eskalierenden Albtraum zu überstehen.

„Mit Cult of Blood wollten wir die erstickende Spannung des klassischen Survival-Horrors wiederbeleben, bei dem hinter jeder Ecke Gefahr lauert und jede Entscheidung deine letzte sein könnte“, so Angelo Axiotis, Mitbegründer von Dusty Box. „Dies ist nicht nur ein Kampf ums Überleben, sondern ein Abstieg in einen Albtraum, in dem du der Schlüssel zum dunklen Aufstieg eines Kults bist.“

Cult of Blood befindet sich derzeit in der Entwicklung und wird nächstes Jahr für PC, PlayStation und Xbox erscheinen.