Cult of the Lamb: Devolver Digital dementiert Gerüchte um Game Pass-Sperrvertrag mit Sony

Autor:, in / Cult of the Lamb

Devolver Digital dementiert, dass Sony dafür bezahlt hat, Cult of the Lamb vom Game Pass fernzuhalten.

Wie wir bereits heute Morgen berichtet haben, gab es Gerüchte, dass Sony Devolver Digital dafür bezahlt haben soll, dass Cult of the Lamb nicht im Xbox Game Pass veröffentlicht werden darf.

Devolver Digital hat diese Anschuldigungen dementiert, während Sony sich bisher nicht dazu äußert, ob man dafür bezahlt hat, dass Cult of the Lamb nicht zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass angeboten wird oder jemals für irgendein Spiel einen Sperrvertrag für den Xbox Game Pass eingekauft hat, wie Microsoft kürzlich infrage gestellt hat.

Die Gerüchte zu Cult of the Lamb haben sich schnell verbreitet, als Gary Whitta in der Kinda Funny Games Daily-Show sagte: „Jemand hat mir erzählt, dass ein Teil des Grundes, warum [Cult of the Lamb] nicht im Game Pass ist, darin besteht, dass Sony [den Entwickler] dafür bezahlt hat, es nicht im Game Pass anzubieten.“ Weiter sagte er: „Das ist dann ein Anreiz für Sie, keine zusätzlichen Abonnentenverträge mit konkurrierenden Plattformen abzuschließen.“

Jetzt meldete sich der Publisher Devolver Digital zu Wort und hat dieses Gerücht dementiert und erklärte, dass „dies absolut unwahr ist.“