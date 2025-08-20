Cult of the Lamb: Eiskalte Erweiterung Woolhaven angekündigt

Woolhaven ist eine riesige, eiskalte neue Erweiterung für die erfolgreiche Kult-Simulation Cult of the Lamb, die Anfang 2026 erscheinen wird.

Ein verlorener Gott ruft euch von einem geheimnisvollen Berg: Ihr müsst die Herde wieder aufbauen und den Winter wiedererwecken, um die Wahrheit über die gefallenen Lämmer aufzudecken. Stellt euch der Vergangenheit, bevor sie euch verschlingt, in dieser umfangreichen Erweiterung in voller Länge.

Bringt die verlorenen Seelen von Woolhaven in ihre spirituelle Heimat zurück und erfahrt die längst vergessene Geschichte der Lämmer. Baut die zerstörte Stadt wieder zu ihrer früheren Pracht auf und erobert den Berg zurück, um die erschöpfte Kraft von Yngya, dem vergessenen Gott der Lämmer, wiederherzustellen. Aber Vorsicht: Alles hat seinen Preis.

Widersteht rauen Wetterbedingungen wie Schneestürmen und eisigen Temperaturen, die das Überleben eures Kultes bedrohen. Baut neue Gebäude, um eure treuen Anhänger warm zu halten und sie vor Erfrierungen und Hungersnot zu schützen.

Schaltet in eurer Kultbasis die Viehzucht frei und züchtet seltene Tiere, die Wolle, Wärme und in besonders verzweifelten Zeiten wertvolles Fleisch liefern. Zähmt diese majestätischen Kreaturen, reitet auf ihnen und lasst eure Anhänger sich um sie kümmern.

Wagt euch in ein neues Reich, das von heftigen Stürmen heimgesucht wird und in dem Kreaturen herumkriechen, die von der unter dem Schnee lauernden Fäulnis verdorben sind. Kämpft euch durch zwei riesige neue Dungeons, in denen die Echos der Vergangenheit keine Ruhe finden.

Jede Seele, die auf dem Berg erlöst wird, verunreinigt ihn weiter und bedroht alle Länder des Alten Glaubens. Könnt ihr die Sünden der Vergangenheit ungeschehen machen?

Findet es heraus, wenn die kostenpflichtige Erweiterung Cult of the Lamb: Woolhaven Anfang 2026 für PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch und PC erscheint.