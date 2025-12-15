Cult of the Lamb: Im Januar erscheint Woolhaven für PC und Konsolen

Devolver Digital erweitert Cult of the Lamb – am 22. Januar erscheint Woolhaven für PC und Konsolen.

In den vergangenen zwei Jahren haben die Cult of the Lamb-Entwickler Massive Monster intensiv an der Woolhaven-Erweiterung gearbeitet, die im neuen Jahr – genauer gesagt am 22. Januar – für PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch und PC erscheinen wird.

In einem neuen Showcase-Video, das heute veröffentlicht wurde und von den Machern des Spiels moderiert wird, erfahrt ihr direkt von den Entwicklern selbst mehr über das neue Gameplay, die neuen Charaktere und die Geschichten, die euch in diesem großen neuen Update erwarten.

Cult of the Lamb: Woolhaven setzt dort an, wo die Hauptgeschichte endete, als ein unerwarteter Ruf eines vergessenen Gottes euch auf ein gefährliches neues Abenteuer über einen fernen Berg in das namensgebende Woolhaven führt, die angestammte Heimat der Lämmer.

Yngya, der Gott des Winters, bringt Frost und Schnee über das Land und macht es herausfordernder – und lohnender – denn je, eure Anhängerschaft sicher, warm, satt und mit Wasser versorgt zu halten.

Cult of the Lamb: Woolhaven bietet neue Dungeons, neue Gebäude, neue Waffen, neue Charaktere, neue Quests und neue Systeme, darunter Viehzucht, die es euch erlaubt, eine ganze Menagerie majestätischer Bestien zu zähmen, zu reiten und – wenn die Zeiten hart werden – auch zu essen.

Ihr könnt dieses geheimnisvolle neue Reich betreten, wenn das Woolhaven-Update für Cult of the Lamb am 22. Januar erscheint. Vergesst eure Stiefelchen nicht.

Seht euch das vollständige Mid-Winter-Showcase hier an:

Und seht euch den Release-Date-Trailer doch auch gleich an: