Cult of the Lamb: Jetzt die Ziegen-Updates ziehen

Unholy Alliance und der Pilgrim Pack DLC für Cult of the Lamb sind jetzt für PC und Konsolen erhältlich.

Unholy Alliance, das neueste kostenlose Update für den Smash-Hit Cult of the Lamb, ist jetzt auf allen Plattformen verfügbar und führt einen neuen spielbaren Charakter ein: die Ziege!

Dieser durch Blut beschworene und in Verderbnis geborene, böse neue Verbündete kann sich dem heiligen Lamm im lokalen Koop-Modus anschließen. In diesen Kerkern geht es gegen tödliche Ketzer – während man seinen Kult aufbaut und gemeinsam nach neuen Kräften sucht.

Der kürzlich angekündigte, kostenpflichtige DLC Pilgrim Pack, der die Geschichte von Cult of the Lamb weiter ausbaut, ist ebenfalls ab heute erhältlich. Pilgrim ist ein brandneues interaktives Abenteuer, das die Welt von Cult of the Lamb so zeigt, wie sie noch niemand zuvor gesehen hat – mit neuen und alten Charakteren und sagenhaften Geheimnissen, die es aufzudecken gilt.

In Unholy Alliance kann die gesamte Cult of the Lamb-Kampagne nun im lokalen Koop gespielt werden, wobei ein Spieler die Rolle des Lamms und der andere die des Bocks übernimmt. Die neuen Zwei-Spieler-Varianten wie „Angeln“ und „Schlagringe“ werden mit bestehender Minispielen kombiniert – und es wartet eine Auswahl an gemeinen Waffen, Tarotkarten, Flüchen und Relikten für alle, die sich gemeinsam auf Kreuzzüge begeben.

Das Lamm und die Ziege können zudem die Waffen tauschen, zusätzlichen Schaden verursachen, wenn sie Rücken an Rücken kämpfen, oder einen kritischen Treffer landen, wenn ihre Angriffe gekonnt aufeinander abgestimmt sind. Einzelspieler erhalten außerdem eine Reihe neuer Kräfte und Fähigkeiten, mit denen sie experimentieren können.

Die Erweiterung Unholy Alliance bietet nicht nur die Möglichkeit des Koop-Spiels, sondern auch neue Tarotkarten, Reliquien, Gebäude, Vliese, Gefolgschaftseigenschaften, Gefolgschaftsquests und andere Geheimnisse, die es zu entdecken gilt.

Unholy Alliance ist ab sofort als kostenloses Update für PC, PS5, PS4, Xbox Series S|X und Switch erhältlich. Der Pilgrim Pack DLC ist ebenfalls ab sofort auf allen Plattformen als separater Kauf erhältlich.