Cult of the Lamb: Lammfromme Kultisten retten Schwein vor dem sicheren Tod

Auf die lammfrommen Kultisten im Spiel Cult of the Lamb kann man sich immer verlassen.

Richtig Schwein gehabt hat ein verirrter Wanderer im neuen Trailer zum Spiel Cult of the Lamb. Gerettet von einem Kultisten im Schafspelz schließt er sich der Gemeinschaft von Waldanbetern an und hilft dabei, in einem Land der falschen Propheten das Wort zu verbreiten.

Die Leitung eines eigenen Kults können Spieler ab dem 11. August mit Cult of the Lamb auf Xbox Series X|S und Xbox One übernehmen.