Cult of the Lamb: Pilgrim Comic angekündigt

Cult of the Lamb: Pilgrim – Comic zum Indie-Hit jetzt bestellbar.

Cult of the Lamb: Pilgrim ist ein brandneues Abenteuer, das in der Welt des Indie-Hits Cult of the Lamb angesiedelt ist und in einer neuen, physischen Form erscheint.

Dieser Comic wurde von JoJo Zhou, dem Hauptautor des Spiels, geschrieben und enthält atemberaubende Farbgrafiken des gefeierten Künstlers Carles Dalmau (Cult of the Lamb, Soma, Lucid Lucy). Das Buch ist in gleich zwei dämonischen Formen erhältlich: als Taschenbuch und als gebundene Deluxe-Ausgabe.

Wer sich für die Deluxe-Ausgabe entscheidet, erhält neben dem Buch eine ganze Reihe toller Extras rund um das beliebte Lamm, darunter Postkarten, einen Aufkleberset und eine ausklappbare Karte der Länder des Alten Glaubens.

Die Geschichte dreht sich um Jalala und Rinor, zwei Pilgern, die in diesem gefährlichen Land nach einem Ort suchen, den sie ihr Zuhause nennen können. Auf ihrem Weg begegnen sie Kultisten, die sich neue Opfer suchen, furchterregenden Kreaturen, die auf der Jagd nach ihrer nächsten Mahlzeit sind – und seltsamen Pilzhändlern. Ganz zu schweigen von den Gerüchten über eine böse, blutrünstige Bestie, die sich auf der Jagd befindet.

Spieler und Spielerinnen wählen ihren eigenen Weg, während sie die Länder des Alten Glaubens erkunden, neue und alte Charaktere treffen und Geheimnisse aufdecken, die nie zuvor von sterblichen Augen gesehen wurden.

Cult of the Lamb: Pilgrim ist ab sofort hier erhältlich und wird voraussichtlich im Februar 2025 ausgeliefert. Die Standard-Edition wird zum Preis von £18 und die Deluxe-Edition zum Preis von £28 erhältlich sein.