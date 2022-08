Cult of the Lamb: SONY soll Xbox Game Pass-Veröffentlichung verhindert haben

Autor:, in / Cult of the Lamb

Laut einem Videospieljournalisten könnte SONY Geld gezahlt haben, um eine Xbox Game Pass-Veröffentlichung von Cult of the Lamb zu verhindern.

Vor einer Woche erschien das ausgefallene Action-Roguelike-Spiel Cult of the Lamb für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC. In der kurzen Zeit seit dem Start konnte der Titel einen kleinen Hype erzeugen und sich bereits mehr als eine Million Mal verkaufen.

Dass Cult of the Lamb zum Start nicht im Xbox Game Pass enthalten war, könnte dem Videospieljournalisten Gary Whitta zufolge dem Einschreiten von SONY zu verdanken sein.

In der neusten Episode von Kinda Funny Games Daily behauptet Whitta, von nicht näher genannten Quellen gehört zu haben, SONY habe Geld gezahlt, um einer Veröffentlichung in Microsofts Abonnementservice einen Riegel vorzuschieben.

Erst vor kurzem hatte Microsoft im Zuge der Streitigkeiten mit SONY rund um die geplante Übernahme von Activision Blizzard angegeben, dass sich das japanische Unternehmen sogenannte „Sperrrechte“ erkaufe, um Veröffentlichungen gewisser Spiele im Xbox Game Pass oder anderen Abonnementdiensten zu verhindern.