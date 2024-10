Cult of the Lamb: Soundtrack bekommt Heavy-Metal-Version

Autor:, in / Cult of the Lamb

Cult of the Lamb beschwört die Heavy Metal G.O.A.T.s – für das ‚Hymns of the Unholy‘ Album am 28. Oktober.

Massive Monster, Devolver Digital und Laced Records haben gemeinsam eine unheilige Allianz mit einer All-Star-Besetzung von Musikern geschlossen, um Cult of the Lamb: Hymns of the Unholy zu veröffentlichen. Das Sechs-Track-Album ist eine Metal-Neuinterpretation des preisgekrönten Soundtracks von River Boy für Massive Monsters beliebtes Indie-Spiel Cult of the Lamb.

Die sechs Songs wurden von Sam George (Pick Up Goliath) im Mammoth Sound Studio geschrieben, arrangiert und produziert. Die Vocals stammen von Howard Jones (Light the Torch, Sion, ex-Killswitch Engage) und Matthew K. Heafy (Trivium), die Gitarrenparts von Scott LePage & Clay Gober (Polyphia), Javier Reyes (Animals as Leaders), Josh Baines (Malevolence) und Sean Long (While She Sleeps) und das Schlagzeug steuert Mike Malyan (ex-Monuments) bei.

Ein offizielles Musikvideo, das vom Animationsstudio Half Giant für die Leadsingle „CULT“ (mit Pick Up Goliath, Howard Jones, Scott LePage und Mike Malyan) erstellt wurde, ist ab sofort erhältlich und kann auf allen wichtigen Musikplattformen gestreamt und heruntergeladen werden. Das Video zeigt Filmmaterial aus früheren Cult of the Lamb-Trailern sowie neue Szenen, um die komplette Geschichte des Aufstiegs des Lamms zur Gottheit zu erzählen.

Vinyl-Vorbestellungen für eine Devolver Digital Store Exclusive Edition LP sowie zwei T-Shirt-Designs mit Artwork von Godmachine und einem Original-Logo von Metal-Designer Nekromorph gehen heute online. Das Album-Artwork wurde von Massive Monster-Designer Carles Dalmau gestaltet. Das vollständige Album wird am 28. Oktober 2024 auf allen wichtigen Musikplattformen veröffentlicht und kann ab sofort vorbestellt werden.

Das für PC, Mac und Konsolen (Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X|S) erhältliche Action-Roguelike-Videospiel Cult of the Lamb ermöglicht es den Spielern, ihren eigenen Kult in einem Land der falschen Propheten zu gründen und sich in verschiedene und mysteriöse Regionen zu wagen, um eine treue Gemeinschaft von Freundes des Waldes aufzubauen.

Der Indie-Hit hat sich seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2022 mehr als 4,5 Millionen Mal verkauft, wurde mit vier australischen Game Developer Awards und einem Golden Joystick Award ausgezeichnet und erhielt Nominierungen bei The Game Awards und BAFTA. Der Soundtrack wurde zudem bei den World Soundtrack Awards in der Kategorie Videospiele ausgezeichnet.

Jay Armstrong, Mitbegründer von Massive Monster, erklärt: „Wir sind große Fans von Metal-Musik und wissen, dass es auch in der Cult of the Lamb-Community viele Metalheads gibt. Es gibt eine natürliche Verbindung zwischen den Themen des Spiels und der Heavy Metal-Musik, und angesichts der kürzlichen Veröffentlichung unseres Unholy Alliance DLC und des Goat-Charakters, warum also nicht ein paar G.O.A.T.s aus der Welt des Metals zusammenbringen, um River Boys ikonische Melodien in Heavy Metal-Slammer zu verwandeln? Alle Künstler, die auf dieser Veröffentlichung zu hören sind, haben sich zu 100 % für dieses Projekt eingesetzt – und wir könnten nicht dankbarer für ihre Unterstützung und den Support ihres Managements sein.“ Matthew Kiichi Heafy, Leadsänger von Trivium: „Videospiele waren schon immer ein wichtiger Teil meines Lebens, daher war es großartig, mit dem Team von Massive Monster zusammenzuarbeiten und den kultigen Soundtrack von Cult of the Lamb in ein Metal-Album zu verwandeln. Es gibt eine so natürliche Verbindung zwischen Videospielen, Heavy Metal und den Themen des Spiels, dass eine Zusammenarbeit wie diese einfach Sinn ergibt. Ich hoffe, dass die Fans des Spiels genauso viel Spaß beim Hören haben wie ich beim Schreiben und Einspielen meiner Parts. Ich hoffe, dass die Metal-Community und auch alle, die Cult of the Lamb noch nicht gespielt haben, dieses Album als eigenständiges Album annehmen und das Spiel ausprobieren!“

Trackliste:

„CULT“ – Eine Performance von Pick Up Goliath feat. Howard Jones (Light The Torch, Sion, ex-Killswitch Engage), Scott LePage (Polyphia) & Mike Malyan (ex-Monuments)

„CHAOS“ – Eine Performance von Pick Up Goliath feat. Matthew K. Heafy (Trivium) & Mike Malyan

„FAMINE“ – Eine Performance von Pick Up Goliath feat. Howard Jones, Scott LePage und Mike Malyan

„PESTILENCE“ – Eine Performance von Pick Up Goliath feat. Matthew K. Heafy, Javier Reyes (Animals As Leaders) & Mike Malyan

„CONQUEST“ – Eine Performance von Pick Up Goliath feat. Howard Jones, Josh Baines (Malevolence), Clay Gober (Polyphia) & Mike Malyan

„DEATH“ – Eine Performance von Pick Up Goliath feat. Matthew K. Heafy, Sean Long (While She Sleeps) & Mike Malyan