Cult of the Lamb: Woolhaven ist die nächste große Erweiterung

Cult of the Lamb wird heute erweitert – Woolhaven ist ab sofort für PC und Konsolen erhältlich!

Woolhaven ist die nächste große Erweiterung für Cult of the Lamb, den millionenfach verkauften Kult-Simulator von Massive Monster und Devolver Digital.

Ein verlorener Gott ruft euch von einem geheimnisvollen Berg: Ihr müsst die Herde wieder aufbauen und den Winter neu erwecken, um die ganze Wahrheit über die gefallenen Lämmer aufzudecken. Stellt euch der Vergangenheit, bevor euch diese verschlingt – in einer umfangreichen und mit spannenden Inhalten vollgepackten Erweiterung.

KEY FEATURES

Bringt die verlorenen Seelen von Woolhaven in ihre spirituelle Heimat zurück und lernt die lange vergessene Geschichte der Lämmer kennen. Baut die gefallene Stadt zu ihrem früheren Glanz wieder auf und erobert den Berg zurück, um die geschwächte Macht von Yngya, dem vergessenen Gott der Lämmer, wiederherzustellen. Doch seid gewarnt: Es gibt immer einen Preis zu zahlen.

Übersteht raues Wetter, darunter Schneestürme und eisige Temperaturen, die das Überleben eures Kults bedrohen. Baut neue Strukturen, um eure treuen Anhänger warm zu halten und sie vor Erfrierungen und Hungersnot zu schützen.

Schaltet Viehzucht in eurer Kultbasis frei und züchtet seltene Tiere, die Wolle, Wärme und – in besonders verzweifelten Zeiten – wertvolles und nahrhaftes Fleisch liefern. Zähmt, reitet und lasst eure Anhänger sich um diese majestätischen Kreaturen kümmern.

Wagt euch in ein neues Reich, das von unerbittlichen Stürmen gezeichnet ist und von Kreaturen bevölkert wird, die von der Fäulnis verdorben sind, die stets unter dem Schnee lauert. Kämpft euch durch zwei riesige neue Dungeons, in denen die Echos der Vergangenheit niemals Ruhe finden.

Jede Seele, die auf dem Berg erlöst wird, entweiht ihn weiter und bedroht das Land des Alten Glaubens. Könnt ihr die Sünden der Vergangenheit rückgängig machen?