CULTIC: Pixel-Blutbad mit Kultisten: Retro-Shooter-Mix macht im Juli den Sprung auf Konsolen

Mit CULTIC schafft einer der gefeiertsten Retro-Shooter der vergangenen Jahre endlich den Sprung auf Konsolen. Atari und Entwickler Jason Smith haben angekündigt, dass das Spiel am 23. Juli 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 erscheinen wird.

Der ursprünglich 2022 auf dem PC veröffentlichte Shooter hat sich insbesondere innerhalb der Boom-Shooter-Community einen Namen gemacht. Inspirationen wie Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II und Resident Evil 4 treffen hier auf schnelle Action, eine düstere Atmosphäre und einen markanten Pixel-Look.

Spieler kämpfen sich durch eine von Kultisten beherrschte Welt und können dabei entweder aggressiv im Run-and-Gun-Stil vorgehen oder Gegner mit einer langsameren und taktischeren Herangehensweise ausschalten. Besonders die Physik, die hohe Interaktivität der Umgebung und das befriedigende Gunplay wurden von der Community gelobt.

Die Konsolenversion erscheint als Complete Edition und enthält sowohl Chapter One als auch Chapter Two. Insgesamt warten damit 23 Maps voller Gegner, Geheimnisse und blutiger Gefechte auf die Spieler.

Nach Abschluss der Kampagne steht zusätzlich ein Survival-Modus zur Verfügung, in dem sich Spieler gegen immer neue Gegnerwellen behaupten müssen.

Auf Steam konnte sich CULTIC bereits eine Bewertung von „Overwhelmingly Positive“ sichern. Nun erhalten auch Konsolenspieler die Gelegenheit, den Indie-Shooter selbst auszuprobieren.