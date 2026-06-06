Cuphead 2: Sequel in Entwicklung, Mighty Cuphead Adventure ebenfalls vorgestellt

Gleich zwei Neuigkeiten warten auf Fans von Cuphead: Entwicklerstudio Studio MDHR hat offiziell bestätigt, dass die Arbeiten an einem brandneuen Cuphead 2-Spiel begonnen haben. Gleichzeitig wurde mit Mighty Cuphead Adventure ein weiteres Projekt enthüllt.

Das neue Cuphead 2-Spiel befindet sich derzeit in Entwicklung und soll erneut auf die handgezeichnete Optik setzen, für die die Reihe bekannt geworden ist. Konkrete Details zu Gameplay, Plattformen oder einem möglichen Veröffentlichungszeitraum wurden bislang noch nicht bekannt gegeben.

Zusätzlich überraschte Studio MDHR mit der Vorstellung von Mighty Cuphead Adventure. Das Projekt entstand laut den Entwicklern in kleiner Runde und wurde bislang geheim gehalten. Dabei handelt es sich um ein völlig neues Vorhaben, das als Hommage an die Videospiel-Ära konzipiert wurde, die das Studio maßgeblich geprägt hat.

Mit den beiden Ankündigungen baut Studio MDHR das Cuphead-Universum weiter aus. Während Fans auf weitere Informationen zum neuen Hauptspiel warten müssen, liefert Mighty Cuphead Adventure bereits einen ersten Blick auf die kreative Zukunft des Studios.

Weitere Informationen zu beiden Projekten sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.