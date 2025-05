Cuphead: Entwickler sucht Personal für neues Spiel

Autor:, in / Cuphead

Bereit für ein neues Videospiel ist Studio MDHR. In einer Anzeige ist man auf der Suche nach einem Senior Programmer, der dabei hilft das „nächste große Projekt“ auf die Beine zu stellen.

Mit dem Shoot’em-Up Cuphead feierte der kanadische Entwickler 2017 große Erfolge mit fünf Millionen verkauften Einheiten. 2022 folgte die Erweiterung The Delicious Last Course, die mehr als zwei Millionen Mal verkauft wurde. ES gab auch eine gleichnamige Animationsserie mit drei Staffeln bei Netflix.

Aus der Beschreibung für den Posten geht hervor, dass das neue Spiel „Charakter-Action, Feinde und Bosskämpfe“ beinhalten wird.