Cuphead: Erste Hörproben zum Soundtrack von The Delicious Last Course

Genießt erste Hörproben aus dem Soundtrack des DLCs The Delicious Last Course für das Spiel Cuphead.

Cuphead bekommt im nächsten Jahr einen neuen DLC spendiert. The Delicious Last Course schickt die beiden Tassen Cuphead und Mugman im Juni 2022 für ein neues Abenteuer auf die Insel, über die wir euch bereits in diesem Artikel mehr erzählt haben.

Für den Soundtrack wurden im vergangenen Sommer über 110 Musiker, die Big Band- und symphonische Musik spielen, für Aufnahmen zusammengebracht.

Zu einigen der Musikstücke könnt ihr euch jetzt einige exklusive Einblicke anhören, die definitiv Lust auf mehr machen.