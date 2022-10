Cuphead: Kult-Plattformer erhält physische Version

Gute Nachrichten für alle Sammler unter den Cuphead-Fans! Wie Entwickler Studio MDHR bekannt gibt, tut man sich mit iam8bit zusammen und veröffentlicht zum Anlass des diesjährigen fünften Cuphead-Jubiläums eine physische Version des Plattformers.

Diese wird sowohl das Basisspiel als auch den Ende Juni veröffentlichten The Delicious Last Course DLC enthalten und für Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen. Genauer Details zu den Inhalten der physischen Version sowie das offizielle Veröffentlichungsdatum liegen zurzeit noch nicht vor.